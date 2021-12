Smart Living Project – Flows voor irrigatie, robotmaaier en tuinverlichting

Flows irrigatie

Het meest uitdagende onderdeel van de tuin is het irrigatiesysteem. Ook hiervoor maken we gebruik van onderdelen van Gardena, waaronder de magneetkleppen, sproeiers, zweetslangen enn de Smart Irrigation Control die het geheel aanstuurt. Daarnaast hebben we een tweetal bodemsensoren van Gardena geplaatst die de vochtigheid van de grond en de buitentemperatuur doorgeven.

Ook de Smart Irrigation Control kan aan de Gardena-app toegevoegd worden. In de app geef je aan wat voor beplanting er in de verschillende zones staat, hoe dit bewaterd wordt en hoe jong of oud de beplanting is. Op basis van deze informatie en zelf of automatisch in te stellen schema’s wordt de gehele tuin optimaal bewaterd. Althans; dat is de bedoeling van Gardena. Toch viel ons in samenspraak met de hovenier op dat de Gardena-app wel hele korte en frequente bewateringstijden aanhoudt en dat de instellingen eigenlijk verre van optimaal waren. Zo gaf de app aan elke dag om 07.00 vijf minuten te sproeien, om twee uur later nog eens 40 minuten te sproeien. En dat elke dag. Volgens de hovenier is het verstandiger minder frequent te sproeien (druppelen) en dan wat langer, en het afhankelijk te maken van de neerslag die al gevallen is én de buitentemperatuur.

Om die redenen (en omdat we het een leuke uitdaging vonden) hebben we een eigen irrigatieschema opgesteld. Dit doen we met behulp van ons eigen weerstation (WeatherFlow Tempest) die de gevallen hoeveelheid neerslag doorgeeft en de dienst Weather Underground die de verwachte hoeveelheid neerslag voor de komende dagen doorgeeft en de temperaturen doorgeeft.

Allereerst maken we de regenflows waarmee we elke dag de gemiddelde hoeveelheid regen per week laten berekenen. Dit doen we door de gevallen hoeveelheid van de afgelopen 24 uur in een variabele te zetten en even later de variabelen van de afgelopen vier dagen (gevallen hoeveelheid) op te tellen bij de verwachte hoeveelheid voor de komende drie dagen. De drie vraagtegens die je ziet is de verwachte hoeveelheid regen voor vandaag, morgen en overmorgen, gehaald uit de Weather Underground-app voor Homey. Let wel wel dat je voor elke dag een ‘apparaat’ aan moet maken waarna je de data uit kunt lezen.

Waarom zo vroeg in de ochtend? Omdat we deze informatie vlak vóór het bewateren willen hebben, om dan te bepalen of we wel of niet bewateren. Daarnaast is de informatie vanuit Weather Underground het meest nauwkeurig rond 04.00. Dan worden de data ge-update voor de komende dagen.

Vervolgens hebben we samen met de hovenier voor regen en temperatuur drie scenario’s opgesteld. Bij minder dan 16mm regen per week gaat de irrigatie eenmaal aan (tenzij het kouder dan 6 graden is). Tussen de 21 en 26 graden en bij minder dan 21mm regen per week gaat de irrigatie tweemaal aan. Boven de 26 graden en bij minder dan 32mm regen per week gaat de irrigatie driemaal aan. Hiervoor hebben we de variabelen ‘irrigatie normaal’, ‘irrigatie zomer’ en ‘irrigatie hoog zomer’ aangemaakt.

Om variabelen te kunnen veranderen moeten we eerst variabelen hebben voor de temperatuur. Om de gemiddelde temperatuur voor de komende twee dagen te berekenen halen we de ‘temperatuur hoog’ (in onderstaande flow getoond als vraagteken) weer uit de Weather Undergroud-apparaten voor morgen en overmorgen. Die delen we door twee en zetten we in een eigen variabele.

Let op; helaas zit er een bug in de weergave van flows waardoor ook een ‘dan’ kaartje met ‘false’ als ‘true’ getoond wordt. De acties die bij ‘anders’ in de ‘dan’ kolom staan moeten dan ook ‘false’ of ‘nee’ zijn.

Op basis van deze informatie zetten we twee variabelen voor zomer en hoogzomer op je of nee.

Nu we de informatie over regen en temperatuur in eigen variabelen hebben staan kunnen we de variabelen gaan invullen die de irrigatie direct aansturen: ‘irrigatie normaal’, ‘irrigatie zomer’ en ‘irrigatie hoog zomer’.

Om de variabelen op ‘false’ (nee) te zetten doe je het omgekeerde. Als de temperatuur onder een bepaalde waarde komt, dan geldt de ‘hoog zomer’ of ‘zomer’ variabele niet meer. En ook wanneer het aantal mm regen onder een bepaalde waarde komt moeten de variabelen naar ‘nee’ gezet worden.

Tot slot hebben we nog de winterstand, waarmee we de gehele irrigatie stoppen.

Nu hebben we dus vier variabelen waarmee de irrigatie gestart kan worden: ‘winterstand’, ‘irrigatie normaal’, ‘irrigatie zomer’ en ‘irrigatie hoog zomer’. Hieronder zie je hoe we de zweetslangen hiermee starten, maar hetzelfde principe geldt voor de sproeiers.

In deze flows gebruiken we voor het eerst de ‘of’ functie in de ‘en’ kolom. De zweetslangen moeten immers op vrijdag bewateren in drie verschillende scenario’s. Als het minder dan 16mm geregend heeft en niet warm is, als het zomer is en minder dan 21mm geregend heeft én als het hoog zomer is en minder dan 31mm geregend heeft. Op de vrijdag wordt dus het meest bewaterd, maar als het zomer is en alsnog te weinig geregend heeft wordt daar de maandag aan toegevoegd. Is het hoog zomer dan wordt er op vrijdag, maandag en woensdag beregend.

Een belangrijk onderdeel dat je niet moet vergeten is het aantal mm water dat gesproeid of gedruppeld is. Dit moet namelijk opgeteld worden bij de neerslag van die week om zo te bepalen of er genoeg water gevallen is. Een uur sproeien of druppelen is namelijk ook een vorm van neerslag. Hieronder zie je hoe we bij elke sproeibeurt 15mm neerslag toevoegen aan de wekelijkse berekening om zo dicht mogelijk bij de totale hoeveelheid water te komen die gevallen is.

Al deze flows maken het irrigatiesysteem het meest ingewikkelde (en uitdagende) systeem dat we tot op heden met Homey in elkaar gezet hebben. We hebben het maar twee weken kunnen testen, dus de kans is groot dat we in het voorjaar zaken bij moeten stellen, bijvoorbeeld wat de gevallen millimeters regen betreft. Dit is dan ook afhankelijk van de bodemsoort, de beplanting, hoe jong de beplanting is en hoe de beplanting op de neerslag reageert. Het eerste jaar, komend jaar, zal dus vooral monitoren en aanpassen zijn. Mochten we nog belangrijke aanpassingen doorvoeren dan updaten we dit artikel.