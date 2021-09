Smart Living Project – Flows voor zonwering en het gebruik van modi

Zonwering

Aan de linkerzijde van ons huis hebben we vier grote ramen die overdag volle zon te zien krijgen. Om deze reden hebben we ervoor gekozen de ramen te voorzien van buitenjaloezieën. Niets slims, juist een gewone motor en de lamellen die we mooi vinden. De motoren hebben we in de techniekruimte gekoppeld met een Fibaro Roller Shutter 3 module, die vervolgens weer aan Homey toegevoegd is. In onderstaande flows laten we zien hoe we de zonwering automatisch omhoog en omlaag laten gaan, op basis van de zonnestraling. We gebruiken hiervoor de zonnepanelen die ook aan de linkerzijde van het huis op het dak liggen. Dat is natuurlijk een groot voordeel aangezien we hierdoor wat eenvoudiger kunnen automatiseren. Liggen de zonnepanelen in een andere hoek, dan moet je werken met elementen als de stand van de zon, weerberichten, weerstations of sensoren.

Allereerst maken we een variabele aan genaamd ‘zonnestraling hoog’. Deze ja/nee-variabele vertelt het systeem of de zonwering omhoog of omlaag moet. Om deze variabele aan te passen werken we met zandlopers (ook wel timers genoemd). We willen namelijk niet dat de zonwering kort achter elkaar omhoog en omlaag blijft gaan, bijvoorbeeld als er wolken voor de zon komen. Dit resulteert in de eerste flow:

We gebruiken de informatie van de SMA omvormer voor de zonnepanelen en hebben zelf bepaald dat onder de 2.500 watt geen zonwering nodig is. Daarboven mag de zonwering naar beneden. Daarnaast gebruiken we een zandloper van 360 seconden zodat de zonwering niet te snel tussen omhoog en omlaag schakelt. We hebben nog een extra marge ingebouwd, want we stoppen de zandloper pas wanneer de opbrengst van de zonnepanelen onder de 2.000 watt komt.

Wanneer de opbrengst van de zonnepanelen boven de 2.500 watt blijft loopt de zandloper leeg en kan de variabele gezet worden.

Andersom worden dezelfde flows gebruikt, om de variabele op ‘nee’ te zetten.

Zodra de variabele veranderd is mag de zonwering hierop reageren. In onderstaande flow plaatsen we zowel de acties bij ‘ja’ als de acties bij ‘nee’.

Zoals je ziet hebben we naast de zonwering zelf ook acties opgenomen voor het screen van het dakraam, het rolgordijn van het dakraam en de positie van de lamellen van de buitenjaloezieën (waarover hieronder meer).

In 99 van de 100 gevallen werkt dit perfect en valt het niet op dat de zonwering zo nu en dan omhoog en omlaag gaat. Toch houden we van wat back-ups. In onderstaande flow zetten we zonwering die nog actief is bij zonsondergang naar boven.

Maar, wat nu het regent of hard waait? De kans is groot dat bij regen de zonwering sowieso omhoog gezet wordt aangezien er wolken voor de zon hangen, maar ook hier houden we van die dubbelcheck. Voor zowel regen als wind hebben we flows gemaakt die de zonwering omhoog halen. De triggers komen uit ons weerstation, de WeatherFlow Tempest, maar je kunt natuurlijk ook input van andere sensoren of diensten als Buienradar gebruiken.

Op een gegeven moment stopt het met regenen of waaien, en als opbrengst van de zonnepanelen op dat moment al boven de 2.500 watt ligt (en de variabele dus al op ‘ja’ staat) is er geen trigger om de zonwering te activeren. Daarom hebben we ook een zogenaamde ‘check-flow’ gemaakt die altijd ingestart kan worden als je wilt controleren of de zonwering omlaag of omhoog mag.

En soms wil je wat anders dan wat het domoticasysteem doet. Daarom hebben we een modus aangemaakt waarmee de zonwering handmatig bediend kan worden. Deze modus schakelt de flows uit die de zonwering direct aanpassen (dus niet het meten van de zonnestraling). Wordt de modus weer uitgeschakeld dan worden deze flows weer ingeschakeld.

Als je buitenjaloezieën met lamellen hebt dan wil je natuurlijk die lamellen ook in een positie kunnen zetten. Met Homey en de Fibaro Roller Shutter 3 is daar helaas nog geen functie voor. Homey zegt hier aan te werken, maar dat kan nog even duren. Tot die tijd is het helaas wat ingewikkeld, maar het kan wel. Hiervoor maak je namelijk gebruik van ‘raw commands’. Dit zijn codes die direct vanuit Homey naar een apparaat gestuurd worden. Hoe dat precies werkt staat in het forum van Homey omschreven; zie de post van AK47. Op basis van zijn informatie hebben we onderstaande flows gemaakt.

We beginnen weer met een ja/nee-variabele, genaamd ‘zonnestraling hoog lamellen’. Deze zetten we weer middels flows met zandlopers. We gebruiken hiervoor een opbrengst van 6.000 watt of hoger. Dan sluiten de lamellen. Komt de opbrengst daaronder, dan gaan de lamellen half open (horizontaal), natuurlijk alleen wanneer de zonwering omlaag is.

Andersom werkt het ook weer hetzelfde.

Wanneer de variabele veranderd is mag de positie van de lamellen ook veranderen. We gebruiken de ‘en-kaart’ ‘zonnestraling hoog’ om te controleren of de zonwering omlaag is.

Voor de positie van de lamellen hebben we een virtueel apparaat aangemaakt, met jaloezieën als keuze. Dit geeft ons drie knoppen (omhoog, omlaag en stil) waar we zelf toepassingen aan kunnen hangen. Deze toepassingen starten we met een andere flow.

Die knoppen starten onderstaande flows, met ‘raw commands’ die naar de Fibaro Roller Shutter 3 gestuurd worden.

Het mooie van het virtuele apparaat is dat we de lamellen dus ook handmatig kunnen bedienen door de knoppen van het virtuele apparaat te gebruiken.

Nu hoor ik je al denken: Maar in de winter kan het toch zijn dat de opbrengst van de zonnepanelen laag is maar de zon wel binnen schijnt? Klopt. Dat is echter iets dat we eerst willen ervaren. Mogelijk maken we aparte flows voor de winter, waarbij de grens van de opbrengst lager ligt. Er zijn echter ook nog andere mogelijkheden, waaronder de sensoren van het weerstation of de helderheid binnenshuis. Vooralsnog weten we echter niet of we de zonwering dan nodig hebben en of we genoeg hebben aan de raamdecoratie binnen (je wilt namelijk in de winter je huis wel opwarmen met de zon, als het kan). Mochten we nieuwe flows voor de winter maken, dan publiceren we een update.