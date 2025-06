Review: Yaber T2 Plus – Compacte projector met Google TV

Specificaties, features en prijs

De Yaber T2 Plus projector werkt met een DLP-projectietechnologie en biedt een native resolutie van 1920 x 1080 pixels (Full HD). Yaber specificeert een helderheid van 450 ANSI Lumen. Hoewel dit op papier wellicht niet overweldigend lijkt, is het belangrijk te onthouden dat dit type projectoren niet bedoeld is om te concurreren met high-end thuisbioscoopprojectoren in een volledig verlichte ruimte. Een van de opvallendste features is de ingebouwde 7800mAh batterij, die een projectietijd van ongeveer 150 minuten mogelijk maakt. Voor connectiviteit biedt de T2 Plus Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.0. Verder zijn er poorten voor HDMI, USB-A en een 3.5mm audio-uitgang.

De Yaber T2 Plus onderscheidt zich verder door de automatische keystone-correctie en autofocus, functies die het opzetten aanzienlijk vereenvoudigen. Het meest prominente kenmerk is echter de meegeleverde Google TV-dongle. Deze dongle verandert de Yaber T2 Plus van een simpele projector in een volwaardig smart-entertainment hub, met toegang tot duizenden apps via de Google Play Store.

Wat de prijs betreft, positioneert de Yaber T2 Plus zich in het middenklasse segment van draagbare projectoren. De gemiddelde prijs bedraagt 379 euro.