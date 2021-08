Smart Living Project: installatie audio- en video-apparatuur

Op het terras zijn twee Sonos One-speakers aan de muur gemonteerd, middels een kantelbare en draaibare wandsteun van Vogel’s. Hierdoor kunnen we de speakers richting de tafel richten of de tuin in laten wijzen. De enige voorbereiding hiervoor waren de stopcontacten op de plek waar de speakers moesten komen. Ook in de badkamer hebben we bij het plafond in de hoek een stopcontact geplaatst. Hier hebben we een Sonos Five aan de muur gehangen middels een wandsteun van Flexson. Een Sonos Five is misschien wat overkill voor de badkamer, maar het is geen kleine badkamer en als we het doen, dan doen we het goed. De Sonos Five komt nog tweemaal terug in huis; een speaker staat in de keuken en de ander op de slaapkamer.

In de master bedroom is ook een televisie geplaatst en daar hoort natuurlijk ook een leuk geluid bij. Hier is gekozen voor de Sonos Beam, een compacte soundbar die een breder en dynamischer geluid biedt dan de ingebouwde speakers van een televisie. De Beam is op een meubel geplaatst maar zou ook aan de wand gemonteerd kunnen worden.

Eenmaal gemonteerd zijn de Sonos-speakers binnen enkele minuten via de Sonos-app aan je netwerk toe te voegen. Onder meer de Sonos Arc en Beam kunnen middels TruePlay afgestemd worden op de ruimte waarin ze staan zodat je zelf niet aan de knoppen hoeft te draaien. Ook aangesloten televisies worden direct herkend. Op de smarthomehub (Homey) hebben we meteen ook de Sonos-app geïnstalleerd, waarmee direct alle Sonos-speakers in het domoticasysteem verschijnen en gebruikt kunnen gaan worden in scenario’s.