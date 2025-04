Oudgedienden in de hifi kennen het Engelse merk Ruark Audio – dat in 1985 door Brian O’Rourke en zijn zoon Alan werd opgericht – vooral als fabrikant van luidsprekers, zowel vloerstaanders als ‘bookshelf’ modellen. Klinkende namen als Sabre, Talisman en Equinox zullen bij de rijpere audiofiel een glimlach van herinnering om de lippen toveren. In het jaar 2000 vond Brian O’Rourke het welletjes en hij ging met pensioen, waarna Alan het stokje overnam. Aanvankelijk verschenen nog een paar bijzonder fraaie luidsprekerontwerpen in de Reference Series, zoals de Excalibur en de Solstice, maar in 2004 werd onder invloed van de ontwikkelingen in de wereld van de radio – de BBC zette zwaar in op DAB, oftewel Digital Audio Broadcasting – het roer vrij radicaal omgegooid en begaf Ruark zich op de markt van de compacte tafelradio’s. Er volgde nog één luidsprekerserie (de New Heritage) maar daarna leek het doek voor traditionele luidsprekers te zijn gevallen.

In 2006 kwam de R1 op de markt, een fraai gebouwde en rijk uitgerust tafelradio, die in een review het predicaat ‘The Aston Martin of DAB radios’ kreeg. Om verwarring met de luidsprekers onder de oude naam te voorkomen werden de tafelradio’s vanaf dat moment verkocht onder de naam Vita Audio, en dat liep uitstekend. Awards stapelden zich op en na de succesvolle introductie van de R41 stereo tafelradio werd besloten de naam Ruark terug te introduceren. Nu moeten we even een sprongetje maken naar 2020, want in dat jaar werd de R1 Mk4 tafelradio geïntroduceerd die een bekende design-feature toevoegde: hout. De ‘grille’ voor de luidsprekerunit was niet langer een metalen rooster of een luidsprekerdoek, maar een rooster van dunne houten lamellen. Dat gaf een bepaalde vintage ‘twist’ aan het design die best wat stof deed opwaaien. Zo zwart-wit als ‘you either love it or you hate it’ wil ik het niet stellen, maar we kunnen gerust zeggen dat de meningen verdeeld waren. Ik behoor overigens tot het ‘love it’ kamp.