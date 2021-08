Smart Living Project: installatie energie en klimaat

Warmtepomp met EEBUS en eigen zone-aansturing

Wat betreft de warmtepomp hadden we voordat we over EEBUS lazen nog geen specifieke voorkeur qua merk. Kwaliteit is belangrijk, maar ook het budget speelt een rol. Nibe is één van de beste merken op dit gebied, maar naast dat je daar ook aardig wat voor betaalt biedt het merk vooralsnog geen warmtepompen die kunnen communiceren met EEBUS. Twee fabrikanten die dat wel aanbieden zijn Wolf en Vaillant, waarvan met name de laatstgenoemde in Nederland bekend is. Na wat gesprekken met installateurs en de fabrikanten zelf is de keuze gevallen op de nieuwste warmtepomp van Vaillant: de aroTHERM plus. Deze lucht/water-warmtepomp voorziet in alle behoeften voor ons huis, is zeer energiezuinig, komt met een eigen online platform/app en kan communiceren met het EEBUS-protocol. Voor dat laatste is overigens nog wel een Vaillant-communicatiemodule (VR 920 of VR 921) benodigd. In tegenstelling tot BSH geeft Vaillant aan het EEBUS-protocol voorlopig nog wel te blijven ondersteunen.

De algemene installatie en aansluiting van de warmtepomp laten we even voor was het is. Dat is een technisch verhaal dat hier niet past, maar het koppelen met EEBUS en het domoticasysteem is des te interessanter. Allereerst EEBUS, want eenvoudiger dan dit wordt het niet, wat ook een van de redenen is waarom we enthousiast zijn over het protocol. Wanneer de warmtepomp is aangesloten en de VR921 communicatiemodule actief is kun je de Vaillant-app downloaden en een account aanmaken. Vervolgens zie je in de Vaillant-app alle informatie over je warmtepomp terug. In de instellingen staat een optie voor EEBUS en wanneer je deze activeert wordt er contact gezocht met een energiemanager (de Sunny Home Manager). Binnen enkele seconden is de verbinding gelegd en is EEBUS actief. Klik je verder door naar de instellingen van EEBUS dan kun je zelf aangeven hoe de warmtepomp aangestuurd mag worden. Voor warm water kun je bijvoorbeeld kiezen voor Eco of Comfort. In Eco-modus is het energiemanagament maximaal en wordt het water dus opgewarmd op het moment dat de zonne-energie maximaal is. Is het water dan al warm? Dan wordt het extra verwarmd. In de Comfort-modus wordt alleen gekeken naar comfort en niet naar zonne-energie. Bij de vloerverwarming hebben we de keuze uit Comfort en Auto. Hiervoor geldt hetzelfde: bij Comfort wordt de zonne-energie genegeerd en bij Auto wordt het buffervat verwarmd zodra er een overschot aan energie is. Het koppelen van de warmtepomp met de Sunny Home Manager is dus zeer eenvoudig en werkt vanaf nu automatisch. In de Sunny Portal kun je de details van de aansturing bekijken, waar we later dieper op ingaan.

Maar, met alleen de EEBUS-koppeling zijn we er nog niet. We moeten het warmtepompsysteem ook nog actief uitlezen en aansturen om de vloer te kunnen verwarmen of koelen. Om te zien of de warmtepomp koelt of verwarmt maken we gebruik van een Fibaro Smart Module. Deze leest het potentiaal vrije contact van de warmtepomp uit en vertelt het domoticasysteem of het contact open (koelen) of dicht (verwarmen) staat. Op basis hiervan kunnen we de flows voor koelen of verwarmen inschakelen. De circulatiepomp schakelen we in wanneer er vraag naar koelen of verwarmen is vanuit de verschillende ruimten in huis (afhankelijk van of de warmtepomp koelt of verwarmt). De circulatiepomp wordt aangestuurd door een Fibaro Smart Module, waarvan het contact aan (pomp aan) of uitgezet (pomp uit) wordt. Tot slot moeten de kleppen van de vloerverwarming nog geopend of gesloten worden. Hiervoor maken we gebruik van 230v thermische motoren die aangesloten zijn op Fibaro Smart Modules (begane grond) en een Heatit Z-Water schakelmodule (eerste verdieping). Als er vraag is naar koelen of verwarmen vanuit een specifieke ruimte (en de warmtepomp staat in de juiste modus), dan wordt de circulatiepomp gestart en worden de betreffende kleppen geopend. De scenario’s voor de vloerverwarming en -koeling zijn tot op heden de meest ingewikkelde scenario’s gebleken en moeten zich dan ook vooral in de praktijk bewijzen. Het koelen is tot op heden goed gegaan, dus we zijn hoopvol voor de koudere dagen. Zodra alles nagenoeg perfect werkt delen we de scenario’s voor de vloerverwarming in een apart artikel. Overigens moeten we voor het fysiek aansluiten van alle componenten de vrienden van de DomotiFactory erg dankbaar zijn. Dat was een flinke klus, waarbij kennis van elektra bijzonder welkom is.