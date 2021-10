Eigen energiemanagement en starten witgoed

Gelukkig zijn er alternatieven en die hebben we zelf gemaakt middels flows. Hier moet wel bij gezegd worden dat deze flows zich in de zogenaamde testfase bevinden. We zijn er nog uitgebreid mee aan het testen, en bovendien is het plan om na de winter het verbruik en de verdeling tussen de fases in de meterkast nog eens onder de loep te nemen. Maar, voor nu werkt het.

Wat we gedaan hebben is eigenlijk vrij simpel, maar hiervoor heb je wel een energiemanager nodig. Je moet namelijk weten wat er opgewekt wordt en wat er verbruikt wordt. Op deze manier kun je zelf het ideale moment bepalen om apparaten te starten. Zoals gezegd maken wij gebruik van de Sunny Home Manager, waarmee we exact kunnen zien wat we opwekken, verbruiken en wat er teruggeleverd wordt aan het net (grid feed-in). Vooral dat laatste is interessant voor ons energiebeheer want dit getal geeft precies weer wat we over hebben.

Maar, we kunnen niet zomaar een momentopname van dat getal gebruiken. We willen graag kunnen inschatten of de hoge opbrengst van de zonnepanelen een kort moment is of juist een langere periode. Je hebt er immers niet zoveel aan als de panelen kort 5.000 watt opwekken en vervolgens vrijwel niets. Nu is dat zonder de integratie van lokale weersvoorspellingen sowieso erg lastig om te doen, maar door het nemen van een gemiddelde over een korte periode kunnen we in ieder geval een betere inschatting maken.

De volgende flow laten we elke vijf minuten lopen, tussen vroeg in de ochtend en laat in de avond. Waarom elke vijf minuten? Er is niet echt een trigger die alles in huis heeft om de flow regelmatig te starten en de hele dag door te weten wat het gemiddelde energie-overschot is. We maken een virtueel apparaat aan waarmee we continu het overschot in kunnen zien, in één oogopslag, en op basis daarvan ook handmatig iets zouden kunnen aanzetten of uitzetten. Bovendien kunnen we de grens voor het overschot en dus het starten van apparatuur zo eenvoudig aanpassen, bijvoorbeeld in de winter. Kortom, de eerste flow:

We gaan nu op drie momenten het overschot aan energie (grid feed-in) in een variabele laten zetten, zodat we na de derde keer een gemiddelde kunnen berekenen.

* het lijkt erop dat de gegevens van de Sunny Home Manager niet goed tonen in het voorbeeld. Op de plek van het vraagteken staat de data ‘grid feed-in’.

Vervolgens is het een kwestie van de rekensom starten om het gemiddelde overschot van de afgelopen vijf minuten te zien.

Als de variabele ‘zonne-energie gemiddeld’ veranderd is en boven de 1.500 watt ligt (wat dus het overschot is van dat moment), dan kunnen we de ja/nee-variabele ‘zonne-energie overschot’ aan laten passen.

Nu we deze informatie hebben kunnen we apparaten op basis van de ja/nee-variabele laten starten. Maar, we willen ook continu snel kunnen zien wat het overschot aan energie is. Daarvoor maken we een virtueel apparaat aan, waarvan we de sensorwaarde de waarde van het overschot meegeven.

Afhankelijk van je slimme apparatuur in huis en hoe deze aangestuurd wordt kun je nu grootverbruikers op momenten met veel zonne-energie laten starten. In dit voorbeeld gebruiken we de vaatwasser. Het gaat om een Siemens vaatwasser die beschikt over Home Connect en via de integratie van Home Connect met Homey op afstand bediend kan worden door Homey. In het geval van de Siemens vaatwasser kunnen we zien of de deur dicht is, wat in ons geval betekent dat de vaatwasser vol is en aangezet mag worden. Mocht je de vaatwasser ook dicht doen terwijl hij nog niet vol is, dan is er nog geen probleem. Het contact van de deur wordt immers pas als dicht geregistreerd wanneer het apparaat aanstaat. Gaat de deur dicht terwijl het apparaat uitstaat dan wordt het dus niet aangemerkt als een dichte deur. Vaatwasser vol? Apparaat aan en deur dicht. Pas dan kan de volgende flow gestart worden.

Maar, wat nu als de vaatwasser pas in de middag vol is en de variabele voor het overschot aan energie al naar ‘ja’ gezet is? Daar bouwen we ook een check voor in. Zodra de vaatwasser aangezet wordt en de deur dichtgaat geldt ook dit als trigger, mits er een overschot aan energie is.

Maar, wat als iemand nu handmatig de vaatwasser aanzet? Dan hoeft dat niet nog eens te gebeuren. Ook daar bouwen we een check voor in, middels de ja/nee-variabele ‘vaatwasser gedraaid?’.

Ongeacht op welke manier er een programma gestart wordt, die variabele wordt omgezet waardoor de vaatwasser niet twee keer achter elkaar zal draaien of juist een actief programma stopt. Heel vroeg in de ochtend wordt de variabele gereset, voor een nieuwe dag.

Deze flows kunnen natuurlijk gebruikt worden voor elk willekeurig apparaat, of het nu verbonden is met een slimme stekker of zelf slim is. De komende tijd gaan we ook de wasmachine en droger op deze manier aansturen en mochten we nog verbeteringen of aanvullingen hebben dan werken we dit artikel bij.