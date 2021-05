Slimme verlichting in de tuin

Op het gebied van slimme tuinverlichting heb je tal van mogelijkheden. Zo kun je kiezen voor verschillende merken die eigen systemen met armaturen en lampen op de markt gebracht hebben, maar je kunt ook kiezen voor domme lampen waarachter een actor geplaatst wordt om ze slim te maken. Die laatstgenoemde oplossing hebben we gekozen voor de verlichting in het huis en de verlichting aan het huis, onder de overkapping en onder de carport. Voor de verlichting in de tuin wilden we echter voor een gebruiksvriendelijkere en veiligere oplossing gaan. Bovendien willen we in de avond ook wat kleur aan de tuin kunnen toevoegen.

We hebben gekozen voor verlichting op laagspanning van het Nederlandse Innr. Dit bedrijf maakt verlichting voor zowel binnen als buiten, met zowel losse lampen als volledige armaturen. Voor buiten heeft Innr een compleet assortiment, met onder meer zuiltjes, spotjes en led-strips. Binnenkort wordt dat assortiment verder uitgebreid. De lampen van Innr kunnen met een eigen Innr-app bediend worden, maar dankzij de Zigbee-integratie kun je alle lampen ook koppelen met de Philips Hue-app. Als dat nog niet ver genoeg gaat dan kun je de Innr-lampen direct aan de Homey smarthomehub koppelen of via de Hue Bridge aan Homey koppelen. Op deze manier kunnen we de Innr-lampen altijd bedienen en opnemen in scenario’s voor onze slimme tuin.

Het voordeel van verlichting op een laag voltage is dat de bekabeling niet diep in de grond weggewerkt hoeft te worden en het ook niet levensgevaarlijk is mocht er ooit een kabel geraakt worden. Je hebt dus ook de flexibiliteit om eens iets te verleggen, aan te passen of toe te voegen. Het nadeel is dat er op verschillende plekken in de tuin een stopcontact geplaatst moet worden, waarop de adapter van de verschillende lampen aangesloten dient te worden. Maar, aangezien we de tuin toch helemaal vanaf de grond af aan opbouwen voorzien we direct een flink aantal aansluitpunten.

Welke armaturen en lampen we precies op welke plek gaan gebruiken blijft nog een verrassing. Hiervoor gaan we samen met Innr aan de slag voor een lichtplan. Op basis van dit lichtplan voorziet de elektricien de kabels voor de stopcontacten en maken we een legplan voor de hovenier. Wat betreft de aansturing is het plan de verlichting automatisch in te laten schakelen op aanwezigheid en lichtsterkte, maar ook kunnen de lampen handmatig ingeschakeld worden met de daarvoor bestemde sceneschakelaars in huis.