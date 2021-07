Smart Living Project: installatie alarm, camera’s en netwerk

Het bekabelde en draadloze netwerk

Het netwerk is natuurlijk een van de belangrijkste onderdelen van een slim huis. Hierop worden vrijwel alle installaties aangesloten en ook wanneer je niet in huis bent wil je alle systemen in huis kunnen benaderen. Daarnaast wil je vanzelfsprekend stabiel en snel internet voor smartphones, desktopcomputers en andere apparatuur zoals televisies en gameconsoles. In het huis hebben we bijna 40 CAT-punten voorzien, waarvan een deel op de muur afgemonteerd is en een deel direct naar apparatuur gaat. Zo worden de omvormer voor de zonnepanelen, de WTW-installatie, de warmtepomp en verschillende hubs direct aangesloten met een CAT-kabel. Sommige producten worden ook direct gevoed door de CAT-kabel middels PoE (Power over Internet). Dit geldt voor de camera’s, de deurbel, de gong en de access points.

Zoals eerder besproken in het plan voor het netwerk hebben we gekozen voor de producten van Ubiquiti. We maken gebruik van een Ubiquiti Dream Machine Pro als router en de Ubiquiti USW-Pro-48-POE Gen2 als switch. De NanoHD access points worden door het huis geplaatst om overal snel en stabiel internet te hebben. Via KPN komt er 1GB aan glasvezel binnen op het KPN-modem, welke is aangesloten in een NAT-NAT-opstelling op de UDM Pro.

Voor het plan en de installatie hebben we samengewerkt met Wifimedia, een bedrijf dat zich naast de verkoop van producten richt op installaties van onder meer netwerken. Samen met Wifimedia hebben we een opzet van de producten, de plaatsing en de installatie gemaakt. De basis hiervoor is een 15U patchkast waarin de belangrijkste apparaten geplaatst worden. Hier maken we ruimte voor de UDM Pro, de switch, een UPS (noodstroomaccu), twee patchpanelen (24 slots per stuk), de NAS en verschillende hubs.

Op de dag van de installatie ging de meeste tijd naar de fysieke installatie van de patchkast en dan met name het koppelen van alle keystones (connectoren) aan zo’n 40 CAT-kabels. Deze keystones worden in het patchpaneel gemonteerd, waarna een korte patchkabel als verbinding naar de switch geplaatst wordt. Eenmaal aangesloten zijn de access points geplaatst op strategische punten die vooraf bepaald zijn. Hier hangen vanzelfsprekend ook CAT-kabels met PoE-ondersteuning.