Review: Tedee – een elegant, slim slot voor aan de voordeur

De slimme functies

De Tedee is op verschillende manieren te openen. Zo kan het slot opengaan wanneer je aan komt lopen. Dan moet je wel altijd je bluetooth-, wifi- en locatie-instellingen activeren, natuurlijk. Maar als dat gebeurt, dan is dat tof. In dit geval hangt het slot aan een deur binnen een (kleine) flat. Er is een gezamenlijke voordeur (die nog steeds geopend wordt door de Nuki Opener) die leidt naar een trappengang. Op het moment dat ondergetekende komt aanlopen in die gang, dan gaat de voordeur vanzelf open. Dat blijft toch een magisch moment.

Het kan tot vijftien seconden duren voordat het slot opengedraaid wordt. Soms moet je dus even wachten, maar in dit geval is het prima te doen. Dergelijke functionaliteit werkt alleen als je op bluetoothafstand bent. Daarnaast kun je de deur voortaan ook openen met de gratis app, beschikbaar voor Android en iOS, en met de meegeleverde sleutels. Zit je lekker op de bank en zie je dat er iemand voor de deur staat? Dan kun je bijvoorbeeld aan de Google Assistent vragen of die de deur voor je opent. Je moet dan nog wel even een pincode instellen.

Binnen de app kun je tevens instellen dat het slot zichzelf ook op slot draait. Dat kan na een paar seconden of tot dertig minuten nadat de deur opengegaan is. Het automatisch ontgrendelen en vergrendelen kan ook geheel uitgeschakeld worden, mocht je dat een prettig idee vinden. Op de Tedee zit overigens nog een gewone drukknop, waarmee je de deur snel opent of sluit. En anders kun je gewoon aan de draaiknop draaien, alsof het een sleutel is. Daarmee is Tedee één van de meest toegankelijke en uitgebreide slimme sloten van dit moment.

Het slimme slot stelt je in staat digitale sleutels aan te maken voor de mensen die je vertrouwt. Zij kunnen dan gewoon naar binnen wanneer je niet thuis bent, mits ze de app installeren op hun telefoon. Je kunt die toegang ook weer terugtrekken, indien nodig. Of je leent één van de drie meegeleverde sleutels uit, voor wanneer iemand niet helemaal begrijpt hoe het werkt. Binnen de activiteitenfeed kun je zien wanneer de deur geopend en gesloten werd en wie daar verantwoordelijk voor was. Dit is even handig als overzichtelijk.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Yale Linus kun je niet zien of de deur nog openstaat. De Linus maakt daarvoor gebruik van DoorSense. Naast de deur hangt dan een magneet die helpt bij het vastleggen of de deur daadwerkelijk gesloten is. Binnen de app kun je alleen zien wanneer het slot open of dicht is en of het dagschot ingetrokken is. Het kan zijn dat het slot niet op slot gedraaid, maar de deur wel gesloten is. Mocht je dan niet thuis zijn, dan weet je dus niet zeker of de voordeur daadwerkelijk gesloten is of niet en dat kan stress opleveren.