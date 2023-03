Review: SwitchBot Lock – perfect voor je studentenkamer

Installatie

De SwitchBot Lock komt in de bekende witte doos met rode letters, de huisstijl van SwitchBot die we inmiddels goed kennen. Eenmaal geopend zien we het slimme slot en valt eigenlijk direct op dat het gehele slot van grijs plastic is. Het oogt wat aan de goedkope kant, maar aangezien het slot toch aan de binnenkant zit heeft dat verder geen consequenties voor de veiligheid. Het heeft een groot blok aan de bovenkant waar je ook een statusledje zult vinden, met een smaller deel met de draaiknop aan de voorkant. Naast allerlei adapters om het slimme slot passende te maken op jouw voordeur vinden we een beknopte handleiding. De installatie moet heel simpel zijn, maar door de overdaad aan accessoires was het toch even goed zoeken hoe je het allemaal moet installeren. Ook de Quick Installation-kaartjes kunnen wat duidelijker.

Vooraf is echter al duidelijk dat er nogal wat haken en ogen aan dit slot zitten. Op de website van SwitchBot vind je de compatibility check, waarbij er nogal wat uitzonderingen zijn. Zo werkt dit slot niet met multi-point sloten (meerpuntssluitingen, oftewel een slot dat op meerdere punten de deur sluit) en dat vinden we inmiddels bij veel huizen in ons land. Een slim slot als Loqed bijvoorbeeld werkt wel met multi-point sloten. Daarnaast is dit slot in eerste instantie voor de Amerikaanse markt uitgebracht en dat zien we ook aan de installatieprocedure.

In de Verenigde Staten heb je een deurkruk aan de buitenkant. Slot openen en je kunt erin. In Europa is dat niet het geval. Wij hebben geen deurkruk aan de buitenkant. Het slot moet hier dus na het openen nog een stukje verder opengedraaid worden om in het huis te kunnen. De installatieprocedure is hier helaas nog niet helemaal op aangepast. Het gaat zelfs uit van een draaiknop aan de binnenkant zoals in de Verenigde Staten. In Europa hebben we natuurlijk gewoon een sleutel aan de binnenkant in het slot. Gelukkig passen de adapters ook over je sleutel heen, maar je moet wel flink omdenken. De handleiding schiet hierin tekort. Laten we hopen dat de handleiding nog aangepast wordt aan onze markt. Er is namelijk geen fysiek verschil tussen de US-versie en de EU-versie van het slimme slot, maar de meegeleverde adapters kunnen wel verschillen.

Hoe dan ook, na een beetje omdenken is het eigenlijk vrij logisch. De adapter zul je in Europa vrijwel altijd nodig hebben, want we hebben hier nu eenmaal geen draaiknop. Deze schroef je makkelijk aan het slot vast en je kunt zelf makkelijk de benodigde afstand bepalen, afhankelijk hoe groot het deurbeslag is. Je kijkt wellicht vreemd op, want dit slot schroef je op geen enkele wijze vast aan je deur. Je hebt alleen de meegeleverde 3m-tape nodig. En ja, daardoor blijft het slot gewoon echt goed zitten.

Eenmaal ‘vastgeplakt’ plaatsen we de magneet die de status van de deur kan lezen en weet of de deur open of dicht is. Deze moet je op het deurkozijn plaatsen, maar de afstand mag maximaal drie centimeter zijn. En die afstand is bij ons dus groter. We kunnen de SwitchBot Lock schuin plaatsen, maar dat ziet er niet uit. Gelukkig bleek het uiteindelijk ook nog goed te werken op vijf centimeter afstand. Eenmaal geplaatst heb je echt een flinke unit aan je voordeur hangen. Voor de ‘looks’ hoef je dit slot niet te nemen, want het ziet er niet echt mooi uit om zo’n enorm apparaat aan je slot te hebben hangen.