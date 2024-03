Review: Teufel AIRY TWS 2 – laat een steekje vallen

ANC en bediening

Voor het eerst in de AIRY TWS-serie biedt de Teufel AIRY TWS 2 Active Noise Cancelling. En dat werkt best goed op deze oortjes. Ten eerste valt de passieve onderdrukking al op. De oortjes isoleren standaard al best goed, waardoor je al veel minder omgevingsgeluid kunt horen. Zet je de ANC aan, dan verdwijnt er nog meer naar de achtergrond. Geluid van trein of bus verdwijnt vrijwel volledig, net als een radio op de achtergrond. Gesprekken zijn wat luider en vallen wat minder goed weg. In deze prijscategorie mogen we echter wel tevreden zijn over de werking van de ANC, alhoewel het in een duurder marktsegment wel echt beter werkt.

De bediening zijn we iets minder te spreken over. Beide oortjes hebben touchbediening op de plek waar je het logo van Teufel kunt vinden. Er wordt gelukkig een duidelijke handleiding meegeleverd bij deze oortjes, dus daar staat precies in hoe je moet ‘tappen’. Je kunt de muziek pauzeren, volgend nummer kiezen, ANC aan of uit, telefoontjes aannemen en zelfs het volume wijzigen. Het zijn echter maar twee knoppen en je moet een enkele tap, dubbele tap, driedubbele tap, knop 1,5 seconden vathouden, of de knop nog langer vasthouden, en dat dan voor beide oortjes, uit je hoofd leren voor de volledige bediening. Als je in beweging bent is het lastig om precies die functie te tappen die je wil veranderen, want je drukt er al snel naast. Het werkt overigens wel prima als je rustig zit, maar deze vorm van bediening is niets voor mij. Je telefoon pakken om datgene te wijzigen wat je wil werkt tenslotte ook prima.

De batterijduur is goed in orde. De geclaimde 9 uur op een enkele lading lijkt in de praktijk goed te kloppen. Samen met de oplaadcase haal je 42 uur, wat meer dan prima is.