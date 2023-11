Win een van de geweldige prijzen in onze FWD100-prijzenpot

FWD Magazine is toe aan zijn honderdste nummer. Dat vieren we met een wedstrijd waarin we niet één product weggeven, maar drie. Ontdek hieronder welke de drie toestellen zijn die deze maand in de prijzenpot zitten. Veel succes!

Machtige 55-inch QLED-tv van TCL

Klaar voor een beeldupgrade in de woonkamer? Met de TCL 55C745 krijg je veel beeldkwaliteit in een fraai designgeheel. Of films en tv-series mooi tonen? Dankzij het QLED-paneel met Full Array Local Dimming is het antwoord resoluut “ja!”. HDR-beelden tonen fris en hebben veel impact, en bij het gamen kun je rekenen op spectaculaire framerates. Games in Full HD-resolutie tonen aan 240 Hz, in 4K haal je een verbluffend vloeiende 144 Hz. Dankzij Google TV is de 55C745 ook bijzonder slim. Installeer in een wip de app van je favoriete streamingdienst en geniet van een geweldige filmavond!

Vinylplezier zonder het complex te maken

Een groot voordeel van de Pro-Ject E1 Phono OM5e? Naast het geweldige geluid geleverd door de Ortofon-cartridge en het strakke design dat deze platenspeler in elk interieur mooi doet passen? Dat is de ingebouwde phono-voorversterker. Hierdoor moet je niet op zoek naar een versterker met speciale phono-ingang of investeren in een bijkomende phono-voorversterker. Je sluit de E1 Phono gewoon op elke versterker of aux-ingang van een draadloze speaker of soundbar aan – en je hebt geweldig geluid. Deze Pro-Ject-draaitafel is handgebouwd in Europa én kant-en-klaar geleverd. Gewoon uitpakken, aansluiten en plaatjes spelen. Makkelijker kan het niet!

Exclusieve designradio van Loewe

Wij vieren ons honderdste nummer, maar Loewe is zo eventjes honderd jaar oud! Oorspronkelijk werd het in Berlijn opgericht in 1923 door de gebroeders Loewe. Aanvankelijk heette het Radio Frequenz GmbH, wat meteen aangaf dat het gericht was op de productie van radio’s. Achter de schermen was het bedrijf echter al bezig met het ontwikkelen van televisie, en het geldt dan ook als een echte pionier op dit vlak. Sindsdien zijn er nog veel mijlpalen geweest, incluis het presenteren een van de eerste draagbare tv’s, een hele vroeg kleurentoestel en zelfs een van de eerste televisies met internet ingebouwd. Sinds 1948 is de hoofdzetel gelegen in het Beierse Kronach.

Om zijn 100-jarige jubileum te vieren brengt Loewe nu de radio.frequency uit. Met z’n fraaie basaltgrijs stofje en eikenhout afwerking aan de boven- en onderkant is dit een draagbare radio met prachtige looks. Muziek en meer speel je af via de FM/DAB+-radio of stream je via Bluetooth. En dat tot 14 uur lang, zonder nood te hebben aan een stopcontact. Dit prachtig collectiestuk ligt in de winkels voor 199 euro – of kun je winnen door deel te nemen aan de wedstrijd.

Doe nu mee!

Wil jij dit product winnen? Dan kun je meedoen aan onze prijsvraag op deze pagina. Het enige dat je hoeft te doen is antwoord geven op de vraag en je gegevens achterlaten. Met de winnaar wordt contact opgenomen.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

Naast leuke prijsvragen bevat FWD Magazine natuurlijk veel meer, waaronder de mooiste reviews, diepgaande achtergrondartikelen, tips en het laatste nieuws! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!