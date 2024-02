Plex begint met verhuur van films, vooralsnog alleen in de VS

Plex is een mediacenterdienst die al je content – van films en series tot eigen muziek, video’s en foto’s – indexeert en via een Android-app of webinterface beschikbaar maakt. Plex werkt met pc, Mac, Linux, Android, iOS, Roku, smart-tv’s en ook met de Chromecast.

In de Verenigde Staten kunnen gebruikers van Plex vanaf nu films huren. De prijzen beginnen bij 3,99 dollar per film en je hebt 30 dagen lang de mogelijkheid de film te starten. Eenmaal gestart moet de film binnen 48 uur afgekeken worden.

Plex heeft een aardig aanbod van films beschikbaar gesteld, waaronder films van de grotere filmstudio’s. Aangezien het een rechtenkwestie is, is het nog niet duidelijk of deze functie ook naar andere landen uitgerold wordt.