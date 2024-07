In mei kon je lezen dat het Nederlands bedrijf achter slim slot Loqed het faillissement had aangevraagd. De slimme sloten bleven sinds die tijd gewoon online en er werd gekeken naar een langetermijnoplossing. Die is nu gevonden, want het Bulgaarse bedrijf Shelly neemt Loqed over. Shelly ken je misschien wel van de Shelly Cloud en van de schakelaars en sensoren, terwijl het vorig jaar ook Qubino heeft overgenomen.

De Shelly Group heeft de technologie en activa van Loqed overgenomen, zo laat het Loqed-team weten op het forum van Tweakers. Het Loqed Touch Smart Lock blijft daardoor gewoon zonder onderbreking werken en wordt ook geïntegreerd binnen Shelly Cloud. De servers blijven operationeel en ook de veiligheid en privacy blijft gewaarborgd. Ook de verkoop start binnenkort weer, net als de helpdesk via e-mail en livechat. Shelly zal nieuwe functies toevoegen aan het slimme slot, denk hierbij aan Bluetooth-knoppen en deur- en raamsensoren. Ook staan er nieuwe producten en accessoires op de planning. Volgens het team zullen belangrijke sleutelfiguren binnen Loqed betrokken blijven in de bedrijfsvoering en ze hebben dan ook volledig vertrouwen in de overgang.

Loqed Touch Smart Lock blijft gewoon functioneren

Goed nieuws dus voor eigenaren van het Loqed Touch Smart Lock, want het slimme slot blijft gewoon functioneren. In 2021 hebben wij het slimme slot van Nederlandse bodem zelf getest en we waren er erg enthousiast over.