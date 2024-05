Ring laat je rondkijken met de nieuwe Pan-Tilt Indoor Camera Cam

De Ring Pan-Tilt Indoor Camera is de eerste draai- en kantelbare camera van het merk. Dit model kan 360 graden horizontaal om de as draaien en tot 169 graden verticaal bewegen. Vanuit de Ring-app kun je zo gemakkelijk de camera om zich heen laten kijken. De camera biedt 1080p HD-video, nachtzicht in kleur, tweerichtingsspraak met ruisonderdrukking en een privacykap. Zo kun je audio en video uitschakelen door de privacykap met een handbeweging voor de lens te draaien.

Via een abonnement op Ring Protect kun je opnames opslaan en openen in de cloud, video’s delen en uitgebreide bewegingsmeldingen met foto ontvangen op je smartphone. Ring Protect Plus-gebruikers hebben ook toegang tot nieuwe functies als livebeeld voor meerdere camera’s, waarmee vier livebeelden van één adres tegelijkertijd worden afgespeeld via Ring.com. Bovendien is er beeld-in-beeldweergave in livebeeld zodat je livebeeld in een pop-upvenster blijft spelen, ook als je intussen naar een andere app gaat. De Ring Pan-Tilt Camera ondersteunt ook geavanceerde Pre-Roll met een Ring Protect-abonnement. Hiermee kun je ook de aanleiding tot een gebeurtenis zien.

Prijs en beschikbaarheid

De Ring Pan-Tilt Indoor Camera, in het Nederlands ook wel Draai- en kantelbare binnencamera genoemd, is vanaf 30 mei 2024 beschikbaar voor 79,99 euro. Ring laat verder weten dat de reguliere Indoor Cam in drie nieuwe kleuren verkrijgbaar is (poederroze, antraciet en maanlicht) voor 59,99 euro.