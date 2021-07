Review: Ring Video Doorbell Wired – goedkoopste videodeurbel van Ring

Installatie Ring Video Doorbell Wired

De installatie is op papier best eenvoudig. Je download de Ring-app en voegt een nieuw product toe. In de basis is het gewoon de oude deurbel eraf halen en de Ring Video Doorbell Wired aansluiten (Standaard deurbelsysteem met 8-24 VAC, max. 40 VA, 50/60 Hz, of 24 VDC, 0,5 A, 12 W.), maar je moet je bestaande binnendeurbel (gong) uitschakelen wanneer je daar over beschikt. En na het testen van verschillende bedrade deurbellen in verschillende huizen weten we inmiddels dat het nogal nauw steekt met de vereisten en dat een ‘standaard deurbelsysteem’ in Nederland een ruim begrip is en in ieder huis anders is. En dat bleek hier ook weer het geval te zijn, dus we moesten weer gaan knutselen om het voor elkaar te krijgen.

De installatie wordt verder duidelijk uitgelegd, maar kies altijd voor veilig en schakel een elektricien in als je niet weet wat je doet. Kom je er niet uit en wil je geen elektricien inschakelen? Je kunt ook de bestaande belkabels helemaal negeren en een Ring-stekkeradapter aanschaffen. Deze steek je gewoon in het stopcontact. Dat kan iedereen zelf doen, maar je moet wel weer een extra aankoop doen. De Ring stekkeradapter kost 25 euro. Dit is verreweg de gemakkelijkste optie voor installatie.

De installatie van de videodeurbel zelf begint overigens met het scannen van de QR-code. Deze vind je zowel op de doos als op de videodeurbel zelf. En wat ik ook probeerde, ik kreeg de videodeurbel niet geïnstalleerd in de app. Totdat ik de QR-codes controleerde op de verpakking en de videodeurbel en zag dat ze compleet verschillend waren. Ik pakte nu de QR-code op de videodeurbel in plaats van de verpakking en toen lukte het meteen. Pak dus voor de zekerheid maar gewoon de QR-code op de videodeurbel zelf.

De installatieprocedure is verder heel duidelijk. Je voegt je wifi-wachtwoord in, klikt een paar vensters door en je bent klaar. Let op dat je bij dit model alleen 2.4 GHz kunt kiezen. Nu wordt de laatste firmware-update nog even gedownload en geïnstalleerd (dit duurt maximaal 15 minuten) en de Ring Video Doorbell Wired is klaar voor gebruik.