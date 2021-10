Nadruk op handheldervaring

Wanneer je het Nintendo Switch OLED-model aanzet, dan zie je meteen het verschil met de vorige versie. Het 7-inch display is veel kleurrijker en warmer en natuurlijk een stuk groter. Helaas is het zo dat de resolutie niet omhoog gegaan is. Die blijft steken op 720p (1.280 bij 720 pixels). Of je daar last van hebt of niet, hangt af van het feit of je let op opvallende kartelrandjes en andere, grafische oneffenheden. Als een game grafisch van mindere kwaliteit is, dan valt het meer op dan bij games die er gewoonweg goed uitzien. De pixeldichtheid is er wel op achteruitgegaan, waardoor de beelden technisch gezien minder scherp zijn. Het verschil is echter klein en enigszins verwaarloosbaar.

Nintendo claimt verder dat de speaker geüpgraded is. Voor zover we dat kunnen controleren, is dat het geval. De audio klinkt niet beter, maar het geluid van games komt er wel harder uit. Verder is het opvallend dat de nieuwe Nintendo Switch een klein beetje breder is. Geen nood: alle Switch modellen (behalve de Lite) passen in alle beschikbare docks, maar het kan zijn dat daardoor bepaalde accessoires niet meer passen. Denk dan aan controllerhandvatten of hoesjes. Hier ligt een officiële, zwartgrijze hoes van Nintendo waar het oude model altijd in vervoerd werd. Het OLED-model past daar zonder enige moeite in. Afhankelijk van de accessoire is jouw ervaring wellicht anders.

Op het gebied van hardware is er nog meer veranderd. Zo is er intern meer opslagruimte beschikbaar: 64 in plaats van 32 GB. Dat is dikke prima, omdat Switch-games nou eenmaal weinig ruimte in beslag nemen in vergelijking met Xbox- en PlayStation-spellen. De grootte van een Switch-titel varieert van enkele honderden MB’s tot 15 GB, exclusief extra downloadbare content, waardoor je met relatief weinig opslagruimte toch heel wat spellen kwijt kunt. Dat gezegd hebbende is 64 GB an sich nog steeds erg weinig, waardoor je er goed aan doet alsnog te investeren in een extra micro-sd-kaart. En afhankelijk van de game, kan de volledig opgeladen accu het gelukkig zo’n vijf uur volhouden.

Een andere aanpassing aan het design is de kickstand. Dit is dit keer niet een smal, plastic voetje, maar een houder die net zo breed is als de Nintendo Switch zelf. Dit doet sterk denken aan wat Microsoft met zijn Surface-tablets doet en het werkt perfect. De Switch heeft nog nooit zo stevig op een tafel gestaan, waardoor het omvalgevaar nihil is. Tot slot is het zo dat het OLED-model meer premium aanvoelt door hoogwaardig kunststof te gebruiken. Daardoor voelt en lijkt deze variant minder als speelgoed aan en meer als een volwaardige gadget. Het is in elk geval duidelijk dat Nintendo de handheldervaring naar een hoger niveau tilt, hoe zit dat met de tv ervaring?