Beste games van dit moment – deel 23 (lente 2022)

Pokémon Legends: Arceus

We winden er geen doekjes om. Pokémon Legends: Arceus is waarschijnlijk de lelijkste game op de lijst. Maar het is tevens ook de leukste Pokémon-game van de afgelopen tien jaar. In Legends: Arceus gaan dingen net even anders dan je gewend bent. Je verkent nu verschillende open omgevingen en helpt bij het tot stand brengen van de allereerste Pokédex. Dat doe je in de Hisui-regio, wat later de Sinnoh-regio wordt. Daar spelen de games Pokémon Diamond, Pearl, Platinum, Brilliant Diamond en Shining Pearl zich onder meer af.

Pokémon Legends: Arceus breekt meer conventies. Zo vang je Pokémon door gewoon een Pokéball hun kant op te gooien, zonder dat je eerst met hem hoeft te vechten. Vechten kan nog steeds, maar ondertussen kan de trainer nog steeds rondlopen. Dit alles zorgt ervoor dat het gevoel van vrijheid dat je hebt, behouden blijft. Je kunt doen en laten wat je wil, terwijl het spel zich verder opent. Later kun je op de rug van een Pokémon rijden en varen, kun je door de lucht vliegen en is het mogelijk bergen te beklikken, allemaal zonder laadtijden.

Gevechten gaan ook net even anders, aangezien er nu twee vechtstijlen zijn die spelers dwingt iets meer vooruit te denken. Je ziet rechts in beeld precies wanneer je aan de beurt bent, waardoor dat prima kan. Pokémon Legends: Arceus is niet de meest diepgaande Pokémon-game. Want veel onderdelen die daarvoor zorgen, zijn eruit gesloopt. Bovendien doet het spel ook weinig met de opzet van reizen door de tijd (jouw personage komt uit de toekomst), waardoor het verloop van het verhaal weinig impact heeft op den duur.