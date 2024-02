Ring lanceert Battery Video Doorbell Pro

Volgens de fabrikant is de Ring Battery Video Doorbell Pro de meest geavanceerde Ring-videodeurbel op batterijen tot nu toe. Net als bij de eerder door ons geteste Ring Stick Up Cam Pro beschikt ook deze videodeurbel over 3D-bewegingsdetectie op basis van radartechnologie. Dit moet veel nauwkeurig beweging detecteren en je krijgt zones in vogelperspectief te zien. Ook krijg je zo meer context over datgene wat er zich rond het huis afspeelt.

De Ring Battery Video Doorbell Pro beschikt over 1536p HD-video, een ietwat afwijkende resolutie, maar daarbij krijg je volgens de fabrikant wel zicht van top tot teen. Nachtzicht is tevens in kleur. Je hebt uiteraard tweerichtingsspraak en de videodeurbel is weerbestendig. Je kunt bewegings- en detectiezones volledig naar wens aanpassen en dit model ondersteunt ook Dual Band Wi-Fi, dus je kunt kiezen of je de 2.4GHz of de 5.0GHz-band pakt. Amazon Alexa wordt ook ondersteund.

Neem je ook een abonnement op Ring Protect, dan krijg je extra mogelijkheden. Denk hierbij aan pakketmeldingen, maar ook persoonsmeldingen. Je krijgt 30 dagen gratis bij aanschaf van dit model. Een abonnement kost 3,99 euro per maand per camera.

Prijs en beschikbaarheid

De Ring Battery Video Doorbell Pro is vanaf 20 maart verkrijgbaar. De verkoopadviesprijs van deze videodeurbel bedraagt 229,99 euro.