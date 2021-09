Beste games van dit moment – deel 21 (herfst 2021)

Scarlet Nexus

Je hoort het wel vaker in sci-fi-verhalen. In de toekomst wordt er iets nieuws ontdekt in het menselijk lichaam of het brein – zoals in dit geval een psionisch hormoon – wat voor een gigantische ontwikkeling zorgt. In de wereld van de actie-rpg Scarlet Nexus houdt het in dat sommige mensen psionische krachten ontwikkelingen. Ondertussen wordt de mensheid aangevallen door een grote groep mutanten, die bestand is tegen normale aanvallen. Daarom zijn er drastische maatregelen nodig. En dan komt het hoofdpersonage in beeld.

Het hoofdpersonage, Yutto, is onderdeel van de Other Suppression Force (de Other is in dit geval de mutant). Met je superkrachten oefen je invloed uit op de wereld om je heen. Zo pak je dingen op, gooi je ze naar je vijanden en breek je van alles door midden voor een hoge combo-aanval tegen de Others. De wereld om je heen is overigens gaaf vormgegeven. Die bevat elementen uit klassieke anime, gecombineerd met ideeën uit de westerse science-fiction. Dat levert een unieke combinatie op, maar sommige delen lijken wel extreem veel op elkaar.

Scarlet Nexus doet een hoop dingen goed. Het vechtsysteem is toegankelijk en diepgaand, de vijanden hebben opmerkelijke designs en het verhaal houdt je op het puntje van je stoel. Helaas moet je er wel een beetje tegen kunnen dat veel van de gameplay en omgevingen in herhaling vallen. Mocht dat echter geen groot probleem zijn, dan staat bijna niets je in de weg een verrassend tof avontuur te beleven met Scarlet Nexus. Ben je een liefhebber van Japanse role playing games? Dan is dit een game voor jou. Actieliefhebbers kunnen hier ook terecht.