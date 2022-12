Mooie prijs-kwaliteitverhouding?

Op FWD testten we de afgelopen weken al een aantal andere gaming headsets. Mocht je die gemist hebben: hier lees je alles over de RIG 800 Pro HX (voor Xbox) en hier lees je alles over de Sony Inzone-headsets (voor pc en PlayStation 5). Met een adviesprijs van 140 euro is de Skullcandy PLYR in feite het goedkoopste aanbod tot nu toe. Desondanks is 140 euro nog steeds een hoop geld, dus mag je echt wel wat verwachten van een audiofabrikant. Skullcandy heeft in het verleden al bewezen een mooie prijs-kwaliteitverhouding aan te kunnen bieden. Is dat nu ook het geval?

Gaming headsets hebben, zeker in vergelijking met normale koptelefoons, meestal een ietwat uitgesproken design. En dat is ook het geval voor de Skullcandy PLYR. De koptelefoon combineert een strakke, in de basis donkergrijze look met kleurrijke, pixelachtige elementen en een doorzichtige vormgeving over de hoofdband en cups. De twee hoofdkleuren zijn een beetje neonblauw en neonroze; en alles bij elkaar moet je maar net mooi vinden, natuurlijk. Over smaak valt niet te twisten. Eén ding is wel zeker: je weet meteen dat je met een Skullcandy te maken hebt.

De Skullcandy PLYR beschikt over een minimaal aantal knoppen en aansluitingen. Er is een volumewiel (waarmee je ook de equalizer instelt) en een knop voor aan- en uitgaan en bluetooth. Daarnaast is er een audiojack, een aansluiting voor een los te koppelen boommic en een usb-c-aansluiting. Mocht je de mic niet willen gebruiken, geen probleem; er is namelijk ook een microfoon in de oorcup verwerkt. Op de linkercup zitten overigens nog twee andere knoppen waarmee je muziek bedient, telefoongesprekken beheert (als je hem aan je telefoon koppelt) en de mic uitschakelt.