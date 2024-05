How-to: Hoe stel ik mijn av-receiver beter in?

Checklist: Hoe stel ik mijn av-receiver beter in?

Als je het hebt over een moderne av-receiver dan spreek je over een apparaat met een hoge complexiteit. Het bezit wellicht 7.2 tot 11.2 kanalen (of nog meer!), ondersteuning voor talloze surroundformaten (incluis met hoogtekanalen), streaming en multiroomfuncties, en nog veel meer. Die complexiteit vertaalt zich vaak in een interface die bestaat uit vele menu’s en opties die diep begraven zijn. Wat we in dit artikel willen doen, is je een checklist geven waarmee je kunt nagaan of je av-receiver en surroundopstelling wel optimaal staat ingesteld. De grote moeilijkheid is natuurlijk dat elk merk zijn eigen logica hanteert en zijn eigen terminologie. De aanpak van een Denon bijvoorbeeld, is radicaal anders dan die van Yamaha. Sowieso moet je dus altijd wel wat interpreteren en zelf wat zoekwerk verrichten. Als je zelf merkspecifieke tips hebt, geef ze dus zeker ook via de reacties onderaan.