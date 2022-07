Beste games van dit moment – deel 24 (zomer 2022)

Tiny Tina's Wonderlands

De Borderlands-serie verwelkomt zijn eerste spin-off game (na de standalone content waarop de spin-off gebaseerd is) in de vorm van Tiny Tina’s Wonderlands. En dat is een welkome toevoeging aan de serie. In Tiny Tina’s Wonderlands speel je als een van de spelers van een raiding party in het Bunkers and Badasses-spel van Tiny Tina; een leuke twist op Dungeons and Dragons.

De game begint wanneer Tina je uitnodigt om te spelen en dan word je meteen in de actie gegooid. Alles aan de game doet je denken aan de inspiratie voor Bunkers and Badasses. Het is echt heel tof. Het verhaal is een mooie mix tussen de humor van Tiny Tina en de wereld van Dungeons and Dragons. Zo moet je de wereld en de prinses redden van de boosaardige Dragon Lord, maar de prinses blijkt de voor liefhebbers van de game bekende Butt Stallion te zijn.

Er is nog steeds het aloude en bekende vaardighedensysteem dat andere Borderlands-games hadden, maar in Wonderlands kun je nu ook je basis stats upgraden bij elk hoger level. Denk dan aan je wisdom en attunement bijvoorbeeld. Daarnaast kun je net als in Dungeons and Dragons een tweede klasse aannemen en als multiclass spelen. Dit geeft erg toffe combinaties, want zo kun je bijvoorbeeld als een barbarian spelen die ook een wandelend paddenstoelvriendje heeft dat vijanden aanvalt en winden laat. Niemand zei dat de humor van hoog niveau is.

In een Borderlands-game mogen de wapens niet achterblijven, dus dat gebeurt dan ook niet in dit spel. De verscheidenheid is eveneens van de partij. Zo is er een wapen dat ontploffende ronde tonnen afschiet, een raketlanceerder die elektrische ankers afschiet en een wapen dat vijanden in schapen verandert. Het is de gebruikelijke Borderlands-wapengekte, die jaren later nog steeds effectief is als het gaat om de onderscheidende factor in vergelijking met andere shooters. Al met al is Tiny Tina’s Wonderlands een welkome toevoeging aan de serie. De gameplay is gelukkig als vanouds, terwijl de sfeer verrassend fris aanvoelt. En dat had Borderlands nou net nodig.