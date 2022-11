Review: RIG 800 Pro HX – scoort goed op de punten die ertoe doen

Niet moeders mooiste

Wanneer we het over draadloze headsets voor Xbox hebben, dan maken we nog geregeld gebruik van de Xbox draadloze headset. De audiokwaliteit is goed, het draagcomfort is subliem en de bediening optimaal. Natuurlijk is dit niet dé perfecte headset, maar voor een prijs van iets minder dan 100 euro kom je niet beter tegen. Als je niet meer dan dat uit wil of kan geven, dan zit je goed. Maar heb je wel wat meer geld te besteden, dan opent zich een markt aan mogelijkheden. Voor 199,99 euro haal je bijvoorbeeld de RIG 800 Pro HX in huis. Is die zijn prijs waard?

Nou, het oog wil ook wat. We moeten meteen bekennen: de RIG 800 Pro is niet moeders mooiste. Fabrikant Nacon heeft hem best grof vormgegeven. En dat de verschillende onderdelen van kunststof gemaakt zijn, helpt niet mee. Dat geeft de RIG 800 Pro een beetje een goedkoop karakter mee, en dat is echt zonde. Want op de onderdelen die er echt toe doen, scoort de headset veel beter. Het is maar net hoeveel waarde je hieraan hecht.

Het kan echter wel voor een probleem zorgen, aangezien Nacon de headset levert met een oplaadstand. Dat is best cool: zo heb je dus altijd een plek voor je gaming gear én weet je dat de accu (die overigens 24 uur meegaat!) altijd opgeladen is. Qua functionaliteit kom je hier dus niets tekort, maar daar staat tegenover dat je er waarschijnlijk wel constant tegenaan kijkt (of dat die op z’n minst in het zicht staat).