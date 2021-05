In gebruik

Het installeren van de Beoplay Portal gaat via een app. Je kunt de koptelefoon ook zonder app gebruiken, aangezien je hem direct aan een Xbox kunt koppelen. De app is echter wel handig, wanneer je bepaalde functionaliteiten op een toegankelijke manier wenst aan te passen. Wil je de koptelefoon ook in combinatie met je smartphone gebruiken, dan is de app helemaal aan te bevelen. Je stelt daarmee zaken in als een geluidsprofiel, het volume en aan welk apparaat je hem koppelt. Ook geeft de app uitleg over alle functies die aanwezig zijn.

Op de koptelefoon zitten een aantal knoppen. Daarmee bedien je bijvoorbeeld het volume en zet je hem aan of uit. Ook koppel je hem razendsnel aan je Xbox. Had je hem meegenomen om onderweg muziek te luisteren en wil je er weer mee gamen? Dan druk je op de connectieknop wanneer je Xbox aanstaat; het systeem wisselt dan automatisch over. De bediening op de koptelefoon is minder ingewikkeld als op de Pulse 3D-headset van Sony, maar is ook minder toegankelijk dan hoe Microsoft dat aangepakt heeft met de Xbox draadloze headset.

Door met knoppen te werken, haal je voor een moment iemand uit de game-ervaring. Je moet namelijk zoeken naar welke knop het ook alweer is of waar die ook alweer zit. Dat probleem heb je niet bij de headset van Microsoft, omdat je daar werkt met draaischijven. Om het toch een beetje toegankelijk te houden, stel je met de aanraakgevoelige oorschelpen andere dingen in. Zo kun je heel snel de actieve ruisonderdrukking uitschakelen, bijvoorbeeld. Binnen de app kun je precies instellen wat je wil dat er gebeurt bij het aanraken van die draaischijven.

De ingebouwde accu is overigens goed voor twaalf uur gamen op je Xbox. Je laadt de headset daarvoor ongeveer in drie uur op, maar dan kun je er weer tegenaan. Mocht je hem ondertussen ook gebruiken voor bluetooth muzieksessies, dan gaat het iets sneller, natuurlijk. Muziek afspelen via bluetooth, zonder de ruisonderdrukking, kan ongeveer 24 uur. Met onderdrukking loopt dat terug tot twaalf uur. Als je rekening houdt met twaalf tot achttien uur gebruik – afhankelijk van de instellingen – dan kom je niet van een koude kermis uit.