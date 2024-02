Nieuwe FWD prijsvraag! Win een 65-inch QLED-tv van TCL

Win een 65-inch QLED-tv van TCL!

Een haarscherp beeld, veel dimming zones, een hoge verversingssnelheid en geweldig contrast. Dat alles maakt de TCL 65C845 niet enkel een geweldige televisie voor de woonkamer, ook tijdens de dag. Dit reuzenscherm heeft ook alles om gaming een meeslepende ervaring te maken. Berg die monitor of kleine tv maar op, en doe mee met deze wedstrijd. Misschien word jij wel de gelukkige winnaar van deze TCL-kampioen!

Dankzij de Mini LED-technologie kun je met de nieuwe QLED-televisie van TCL op elk moment van de dag genieten van series, films en games. Het biedt een heel helder beeld met een geweldig contrast, waardoor je tijdens de dag én ’s avonds over een geweldig beeld beschikt. Dankzij de ingebouwde Google TV-interface vind je snel kijkvoer. De apps van alle bekende streamingdiensten draaien op deze TCL en je kunt altijd een console of mediaspeler aansluiten op een van de vier HDMI-poorten. Geluid? Dat wordt geleverd door een geluidssysteem met ingebouwde subwoofer getuned door Onkyo.

Wil jij dit product winnen? Dan kun je meedoen aan onze prijsvraag op deze pagina. Het enige dat je hoeft te doen is antwoord geven op de vraag en je gegevens achterlaten. Met de winnaar wordt contact opgenomen.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

Naast leuke prijsvragen bevat FWD Magazine natuurlijk veel meer, waaronder de mooiste reviews, diepgaande achtergrondartikelen, tips en het laatste nieuws! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!