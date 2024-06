Zo vindt een robotstofzuiger zijn weg door het huis

Kaart aanmaken via een camera

Gaan we een stapje hoger in budget, dan komen de robotstofzuigers met een camera in beeld. Niet alleen kan de robot dan zien waar die heengaat, ook kun je er soms doorheen kijken. Bepaalde modellen bieden een live weergave aan, terwijl andere zich focussen op foto’s en objectherkenning. Robotstofzuigers met een camera worden veelal gecombineerd met SLAM: simultaneous localization and mapping. Daarmee maakt het apparaat een kaart aan van de omgeving en kan die zichzelf daar constant op positioneren voor een betere navigatie.

Omdat dergelijke camera’s soms niet in de avond of het donker kunnen kijken, worden ze meestal voorzien van een lampje. Maar daarmee voorkom je niet dat een robotstofzuiger in het donker soms plekken overslaat. Een vloerkleed of grote kast wordt soms – helaas – geïnterpreteerd als een val naar beneden, waardoor daar dus niet gestofzuigd wordt. Verder roepen dergelijke producten privacyvragen op. Het kan zijn dat de fabrikant van de robot meekijkt, al is het maar om zijn eigen objectherkenning te trainen. Iets om bij stil te staan.