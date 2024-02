Wat is bluetooth 5.3 en wat heb je eraan?

Wat doet bluetooth 5.3 precies?

Als we het over bluetooth 5.3 gaan hebben, dan is het handig om je alvast een beetje voor te bereiden op een wat technisch stuk. Want wat hierboven staat klopt, maar is niet het complete verhaal. Op het moment dat een gekoppeld apparaat namelijk meer bandbreedte nodig heeft, dan kan het automatisch en razendsnel overschakelen naar de juiste modus die veel of meer energie nodig heeft. Gebeurt dat niet, dan zou er een vertraging op de lijn ontstaan. Dit wordt connection subrating genoemd; bluetooth 5.3 kan dit daardoor sneller voor elkaar krijgen dan ooit.

Daarnaast is het zo dat bluetooth 5.3 een belangrijk onderdeel verbeterd heeft: bluetooth BR/EDR. Dit component is verantwoordelijk voor het onderhandelen over de grootte van de encryptiesleutel die nodig is voor het vastleggen van een bluetoothverbinding. Het hostapparaat kan daardoor minimale eisen stellen aan de grootte van de sleutel, waardoor er meer controle en flexibiliteit ontstaan tijdens het versleutelingsproces. De host bepaalt daarmee het beveiligingsniveau en baseert dat op de gevoeligheid van de data die verstuurd wordt, of geldende beveiligingsstandaarden.

Ook bevat bluetooth 5.3 kanaalclassificatie. Randapparatuur kan daardoor contact leggen met een centraal bluetoothapparaat door te letten op condities voor radiofrequenties. Daardoor kan het zijn dat storingen minder vaak voorkomen en dat de betrouwbaarheid omhoog gaat. En via periodic advertising enhancement krijgen bluetoothapparaten minder vaak dezelfde informatie binnen. Wanneer een ontvangend product merkt bepaalde informatie al ontvangen te hebben, dan wordt die informatie niet nog een keer binnengehaald. Dat bespaart wederom flink wat energie.