SmartThings binnenkort te gebruiken met EV’s van Hyundai en KIA

Het nieuws heeft Samsung bekendgemaakt in een persbericht. Het doel is om de auto echt onderdeel van het slimme huis te maken met de mogelijkheden ‘Home-to-Car’ en ‘Car-to-Home’. Hiermee wordt het slimme huis verbonden met het infotainmentsysteem in de auto en kun je het slimme huis vanuit de auto bedienen en heb je vanuit huis de mogelijkheid om bepaalde zaken voor jouw Hyundai of KIA te bedienen.

Via SmartThings op je smartphone kun je bijvoorbeeld je auto starten, de airconditioning bedienen, het raam van de auto openen of de status van de batterij bekijken. Vanuit de auto kun je bijvoorbeeld je slimme verlichting of de televisie in huis bedienen. Het gaat echter verder, want je kunt jouw Hyundai of KIA ook opnemen in bepaalde SmartThings-routines. Ben je klaar om naar je werk te gaan? Dan zal de auto alvast starten en zorgen voor de gewenste binnentemperatuur. Vanuit huis kun je bijvoorbeeld op je televisie of je smartphone al zien hoe het zit met de batterijstatus en het rijbereik.

Volop in ontwikkeling

Energie gaat sowieso een belangrijke rol spelen in de toekomst van SmartThings. Niet alleen met je Hyundai of KIA, maar ook met de oplader en het energiemanagementsysteem in huis. Wanneer we daadwerkelijk aan de slag kunnen is nog onduidelijk. De ondersteuning is nog volop in ontwikkeling. Ook weten we niet welke auto’s van de Hyundai Motor Group de ondersteuning van SmartThings gaan krijgen.

