Review: Teufel Boomster Go – Flinke bas uit compacte behuizing

Dit is de Teufel Boomster Go

De Teufel Boomster Go is in ieder geval qua uiterlijk de meest zomerse speaker in ons zomerdossier. De fraaie Coral Red-kleur (eigenlijk gewoon oranje) past ook precies bij het huidige EK Voetbal en het Nederlands elftal. Alhoewel er eerder ook andere zomerse kleuren beschikbaar waren, lijkt het erop dat er naast Coral Red enkel nog een zwarte versie (Night Black) verkrijgbaar is. Het is een kleine versie van de grote Teufel Boomster. Dit kleinere broertje beschikt over IPX7 en is daardoor waterbestendig en heeft tevens een stootvaste rubberen behuizing. Het is een kleine en compacte speaker die je niet alleen op de rug kunt leggen, maar ook kunt ophangen met de meegeleverde strap. Er is zelfs een Go Pro compatibele schroefdraad (1/4 inch) aanwezig waardoor je dit model dus overal aan kan bevestigen. Van je rugzak tot aan je fiets of statief.

Dit model heeft een fullrange speaker van 50 mm en twee passieve basdrivers. In totaal 10 Watt aan vermogen met klasse D-versterkertechnologie. Er is ondersteuning voor bluetooth 5.0 en de speaker gaat 10 uur mee op normaal volume. De batterijcapaciteit is 2.600 mAh. Je kunt ook twee van deze speakers koppelen voor stereogeluid. De Teufel Boomster Go is verkrijgbaar in de kleuren Night Black en Coral Red en is op het moment van schrijven verkrijgbaar voor 79,99 euro via de website van Teufel.