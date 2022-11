Gamen en telefoneren tegelijkertijd

De Sony Inzone H9 ondersteunt bluetooth (evenals audiocodecs SBC en AAC) en is via een meegeleverde dongle te koppelen aan een PlayStation 5 of pc. Via die bluetoothverbinding kun je hem ook koppelen aan een smartphone of tablet. Zo’n dongle heeft altijd voor- en nadelen. Het voordeel is dat je geen gedoe hebt met aansluiten. Dongle erin, juiste stand uitkiezen (er zijn er twee) en je kunt gaan; ongeacht het platform. Maar wanneer je de dongle kwijtraakt of wanneer die stuk gaat, dan kun je je headset ook niet gebruiken. Dat is waarom het Xbox-protocol zo fijn is.

Dankzij de ondersteuning voor bluetooth en die dongle, is het mogelijk de headset aan twee apparaten tegelijkertijd te koppelen. Zo kun je verbinding houden met je smartphone (en dus telefoongesprekken aannemen) terwijl je ondertussen aan het gamen bent. Tot slot nemen we de batterijduur nog even onder de loep. Sony belooft een accuduur van 32 uur wanneer de actieve ruisonderdrukking uitstaat. Zet je die functie wel aan (iets dat we kunnen aanbevelen), dan moet je er rekening mee houden dat diezelfde batterij twintig tot 25 uur meegaat op een volle lading.