‘Koptelefoon van Sonos verschijnt in juni van dit jaar’

Nadat Sonos eind 2023 de kwartaalcijfers bekendmaakte werd al duidelijk dat de fabrikant werkt aan een nieuwe serie producten. Aangezien er ook al patentaanvragen waren ingediend omtrent koptelefoons door Sonos én de overname van het bedrijf T2 dat werkte aan koptelefoons, mag het duidelijk zijn wat één van de nieuwe producten van de audio-fabrikant gaat zijn. Verder bleef het echter stil, maar Bloomberg claimt nu te weten dat we de eerste koptelefoon van Sonos mogen verwachten in juni van dit jaar.

Koptelefoon van Sonos gaat 449 dollar kosten

Volgens journalist Mark Gurman van Bloomberg gaat de koptelefoon 449 dollar kosten. De release van juni staat nog niet helemaal vast, want volgens Mark zoekt de fabrikant nog naar een oplossing voor een probleem omtrent de verbinding met wifi-netwerken. Dat probleem zou op dit moment verholpen moeten worden. Mocht dit niet op korte termijn lukken, dan is het mogelijk dat de koptelefoon van Sonos nog vertraging oploopt.

Officieel heeft de fabrikant nog niets bekendgemaakt over de koptelefoon, behalve dat het in 2024 nieuwe producten zou gaan lanceren. Door al het nieuws van de laatste maanden kunnen we eigenlijk vrij zeker zeggen dat het in ieder geval gaat om een koptelefoon. Verdere informatie ontbreekt nog, dus we moeten wachten op de officiële aankondiging vanuit Sonos.