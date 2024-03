Yale kondigt Linus L2-slot aan met Matter-ondersteuning

De Yale Linus L2 is de opvolger van de Yale Linus, waar we eerder een review over geschreven hebben. Een slim slot waar we nog altijd erg tevreden over zijn. Nu is daar dus de opvolger.

Het nieuwe slimme slot is volgens de fabrikant gemakkelijk te bedienen en sneller, stiller en sterker dan de eerste versie. Ook het design is aangepakt. Zo is het slimme slot kleiner geworden, maar nog altijd makkelijk zelf te installeren. Het slot is compatibel met Europrofielcilinders die minstens 3 mm uitsteken en ronde cilinders van 22 millimeter. Je kunt hier zelf de compatibiliteitscheck doen. Voor de meeste deuren is geen aanpassing nodig. Het nieuwe slimme slot is tevens voorzien van ingebouwde wifi, waardoor je dus geen externe bridge meer nodig hebt. Oplaadbare batterijen worden meegeleverd.

Bediening van het slimme slot kan via de Yale Home-app. Zo kan je virtuele sleutels of codes uitdelen aan familie of vrienden. Uiteraard kan je via de app het slot vergrendelen en ontgrendelen, maar ook tijdstippen instellen. Nieuw is Yale Dot. Dankzij een NFC-tag kun je gewoon met je smartphone op de tag tikken om de deur te ontgrendelen. Dan hoef je de app dus niet te openen om het slot te bedienen.

Yale blijft het slimme slot van nieuwe functies voorzien. Zo wordt later dit ook Matter-ondersteuning beschikbaar gemaakt. Uiteraard werkt het slot samen met andere slimme producten van Yale.

Prijs en beschikbaarheid

Het Yale Linus L2 slimme slot is per direct verkrijgbaar voor 229 euro. Je kunt kiezen uit een witte of zwarte variant.