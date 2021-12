Beste games van dit moment – deel 22 (winter 2021-2022)

Deathloop

Eens in de zoveel tijd komt er een unieke game voorbij. En die unieke game is dit keer Deathloop. Het concept achter de game is misschien niet meer bijzonder te noemen, maar de uitwerking wel. In dit spel kruip je in de huid van Colt, die een mysterie moet oplossen waar je flink van achter je oren krabt. Colt is doodgegaan, maar komt op een gegeven moment weer tot leven. Dit is een cyclus (de Deathloop) die zichzelf constant herhaalt, iedere keer nadat hij doodgaat. Ondertussen jaagt er ook nog een huurmoordenaar op hem, die het hem moeilijk maakt.

De opzet – doodgaan en weer verdergaan – zorgt ervoor dat je Deathloop in zowel korte als lange sessies kunt spelen. Even tussendoor zo’n loop herhalen is gewoon mogelijk, waardoor een uurtje gamen er ook gewoon in zit. Maar als je langer wil gamen, dan kan dat. Daar is de game en diens wereld op gebouwd. Je krijgt toegang tot relatief grote omgevingen met meerdere paden en mogelijkheden, die je allemaal een keer wil uitproberen. Ga je dood? Dan begin je wederom op een specifiek punt. En als je pech hebt, moet je het level opnieuw starten.

Maar het toffe is dan dat je alle ontgrendelde kennis en vaardigheden meeneemt naar de volgende loop. Je werk en inzet is dus niet voor niets, waardoor doodgaan geen straf is. Het is een spel dat zich verder moeilijk laat uitleggen, en daarom zeggen we: heb je ook maar enigszins interesse, geef de game dan een kans. Er is tot slot een toffe multiplayermodus waarin een speler online in de huid kruipt van de huurmoordenaar. Diegene, of jij natuurlijk, jaagt dan op Colt om hem het leven zuur te maken. Met recht één van de beste games van nu.