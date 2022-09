Beste games van dit moment – deel 25 (herfst 2022)

Live a Live

Vroeger gebeurde het vaker dan nu, waardoor we heel wat beste games zijn misgelopen. Maar inmiddels komen veel spellen die voorheen alleen in Japan verkrijgbaar waren naar Europa toe. De Nintendo Switch-versie van de game Live a Live is daar een goed voorbeeld van. Deze game kwam medio jaren negentig uit voor de Super Nintendo en kwam uit de stallen van de ijzersterke studio Square (die we nu kennen als Square-Enix). Destijds viel het spel al op dankzij de opzet en het interessante gevechtssysteem, die de tand des tijds goed doorstaan hebben.

De role-playing game Live a Live introduceert zeven verschillende verhaallijnen die je in elke volgorde kunt spelen. Je bepaalt dus zelf wat je speelt en wanneer. Wanneer je alles gedaan hebt, dan krijg je aan het einde nog eens toegang tot twee hoofdstukken die alle verhaallijnen samenbrengen, middels hoofdpersonage Odio. De verschillende verhalen spelen zich allemaal af in verschillende tijdperken, waardoor er heel wat variatie in omgeving is. Over die omgevingen gesproken: die zien er prachtig uit in de 2D-HD stijl waar Square-Enix de show mee steelt.

Qua gameplay kun je losgaan op het turn-based battlesysteem waarbij je dus om beurten op een grid beweegt en aanvalt. Ook krijg je soms de kans om die kraakheldere en kleurrijke omgevingen te verkennen. Toegegeven, niet elk element is wellicht te waarderen anno 2022 en ook de lengte stelt wat teleur, maar laat dat niet in de weg staan wanneer je ook maar een beetje interesse hebt in Live a Live. Deze Nintendo Switch-game biedt, bijna twintig jaar later, nog steeds een uniek avontuur aan, waar mogelijk alleen Octopath Traveler bij in de buurt komt.