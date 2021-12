De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2021 (Beeld)

Nieuwe beeldtechnieken en HDMI 2.1

Waar Samsung op het gebied van reviews geen televisies in de toplijsten heeft staan doet de Zuid-Koreaanse fabrikant het een stuk beter op het gebied van achtergronden. Dit jaar hebben we namelijk uitgebreid geschreven over microled, de nieuwe beeldtechniek van de toekomst en waar we allemaal met smart op wachten. Samsung is één van de eerste fabrikanten die er vol mee aan de slag gegaan is. Daarnaast wilden veel lezers meer te weten komen over QD-OLED en QNED, ook twee technieken waar Samsung aan werkt en waarvan we volgende maand mogelijk de eerste resultaten gaan zien.

Hoewel er nieuwe technieken om de hoek staan is oled op dit moment erg populair. Ons achtergrondartikel over oled-televisies en oled-technieken werd dit jaar dan ook veelvuldig gelezen. Al die nieuwe televisies beschikken ook over nieuwe mogelijkheden en technieken en daar willen veel mensen het fijne van weten. Zo is ons achtergrondartikel over Dolby Atmos op televisies nog altijd zeer populair, en zelfs nu HDMI 2.1 op nagenoeg alle televisies te vinden is wordt het artikel over de mogelijkheden van HDMI 2.1 nog veel gelezen. En tv kijken doen we al lang niet meer alleen via een decoder of coax-kabel. We streamen steeds meer van onze mobiele apparaten naar onze tv. Ons achtergrondartikel over het verbinden van je smartphone met je tv werd dan ook veelvuldig geraadpleegd.

2021 was ook het jaar van een nieuw energielabel, onder meer voor televisies. Aangezien tv’s sinds dit jaar een zeer lage score krijgen op het energielabel was de vraag naar informatie groot. Eric Beeckmans heeft dan ook een uitgebreid artikel geschreven over wat het nieuwe energielabel precies inhoudt voor televisies. Het best gelezen achtergrondartikel van 2021 was echter een artikel van begin dit jaar: de tv koopgids 2021. In dit artikel bespreken we uitgebreid waar je op moet letten als je een nieuwe televisie gaat kopen, en dat gaat allemaal nog steeds op in 2022.