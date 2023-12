Snel ingesteld

Argon omschrijft zijn draaitafel als ‘hassle-free’. Moeiteloos om in te stellen en te gebruiken, dus. Maar klopt dat? De platenspeler wordt in elk geval compleet aangeleverd. Alles zit in de doos, incluis gemonteerde toonarm, headshell met element en een stofkap. Kun je meteen je favoriete vinyl bovenhalen? Dat weer niet. Er is altijd wel wat assemblagewerk nodig bij een platenspeler, want een helemaal geassembleerd toestel is heel moeilijk om te verschepen. Het moeilijkste deel van het werk is wel al in de fabriek gebeurt.

Echt heel veel moet je dus niet doen om de TT-4 Special Edition speelklaar te krijgen. Het is heel vergelijkbaar met hoe Pro-Ject- of Thorens-platenspelers uit deze prijscategorie worden aangeleverd. De meegeleverde handleiding maakt het wel duidelijk: je verbindt het element door de SME-connector vast te schroeven, balanceert het contragewicht achteraan de toonarm, en leidt de rubberen band onderaan de 1,4-kg zware aluminium draaischijf over de as van de motor. Dat laatste is het taakje waarvoor de meeste handigheid vereist is, aangezien je door een uitsparing in de draaischijf de band moet manipuleren. Ten slotte stel je de antiskating-factor in. Bij deze platenspeler doe je dat via een kleine draaiknop rechts van de toonarm. De laatste stap is het aanbrengen van de meegeleverde rubberen mat. Zelf verkiezen we liever een exemplaar van kurk of leder, maar de dikkere versie bij deze SE-uitvoering blijkt ook net genoeg te dempen.