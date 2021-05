Sony XR-65A80J - Beeldverwerking

Een van de belangrijkste vernieuwingen op de A90J-serie vind je ook terug op de A80J-serie: Sony’s nieuwe beeldprocessor. Wie nog even wil herlezen wat de voordelen van die nieuwe processor zijn, leest best ons artikel over de nieuwe aanpak van de Cognitive Processor XR.

Wat beeldverwerking betreft zien we dan ook geen verschillen met de A90J. Uitstekende prestaties zijn de norm, met een paar minpunten, maar ook een paar sterke punten. Zo stottert horizontaal lopende tekst (‘tickers’) soms wat. Ook Sony’s motion interpolation (MotionFlow) lijkt wat achterstand op te lopen tegenover de oplossingen van concurrenten. Het algoritme werkt prima, maar snelle panbeelden blijven soms haperen, of veroorzaken zichtbare artefacten.

De sterke punten zijn een uitstekende upscaling met goede ruisonderdrukking. Sony’s nieuwe processor wijkt nooit uit naar een overmatig bewerkte look, maar beelden profiteren wel van de processing. Wie graag wat extra scherpte heeft, mag zeker experimenteren met Reality Creation, al doe je dat best enkel met Full HD bronnen. Daar schuiven we de instelling soms naar 50 om net wat extra fijn detail aan het beeld te geven, let dan wel op dat je zeker de ruisonderdrukking op minimum laat staan. Anders riskeer je ook ruis te accentueren. Sony’s ‘Vloeiende gradaties’ werkt bijzonder goed de lastige kleurbanden weg die je soms in zachte kleurgradiënten ziet. Zelfs in onze zeer veeleisende, donkere Game of Thrones scène was het resultaat uitstekend.

Wie wat extra detail wil zien, bijvoorbeeld voor sport, of gewoon omdat je een zo scherp mogelijk beeld wilt, kan de ‘black frame insertion’ (BFI) activeren. Zet ‘Motionflow’ in de ‘Gebruiker’ stand en zet ‘Helderheid’ op 1. ‘Soepelheid’ kan je naar smaak instellen, we prefereerden ‘2’ of auto.