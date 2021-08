Review: Philips 65OLED936 (OLED936-serie) oled-televisie

Gebruiksgemak en smart tv

Ook de OLED936 draait, net zoals de OLED806, op een nieuwe chipset, de MT5895, met een quad-core ARM Cortex-A73, 3 GB RAM en de Mali G52 GPU. Navigeren door menu’s, of door het smart tv-deel, het ging allemaal erg vlot. De gebruikservaring heeft met deze nieuwe chipset een mooie boost gekregen.

De OLED936 gebruikt Android TV 10 met de Android TV interface. Philips verwacht de Google TV interface in te voeren met de upgrade naar Android 11, vermoedelijk in Q1 2022. Vermits we niet zo enthousiast zijn over de nieuwe Google TV interface vinden we dat geen probleem. In de huidige Android TV interface kan je nog steeds het home scherm aanpassen naar je eigen smaak. Voor een volledig overzicht lees je ons artikel over de mogelijkheden Android TV (gebaseerd op versie 9, maar nog steeds relevant).

Het instellingen menu van Philips is absoluut toe aan een modernisering. De instellingen zijn niet geïntegreerd in het Android TV menu, en ze vullen het hele scherm of een groot deel ervan. Erg onhandig als je regelmatig iets wil aanpassen, maar voor de meeste gebruikers geen echt probleem.