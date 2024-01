TCL brengt 115-inch miniled-tv uit voor 20.000 euro

Afgelopen september toonde TCL zijn extreem grote 115-inch miniled-televisie voor het eerst aan het grote publiek. Deze week heeft de Chinese fabrikant het model wederom meegenomen naar CES 2024 in Las Vegas. Inmiddels weten we ook dat de tv rond mei naar de Benelux zal komen, met een prijs van maar liefst 20.000 euro.

Het unieke aan de 115X955 Max is niet alleen het formaat van 115-inch. De tv is namelijk voorzien van miniled-achtergrondverlichting met 20.000 zones. Dit moet zorgen voor een zeer hoog contrast, met diepe zwartwaarden en prestaties die dicht in de buurt komen van de oled-techniek. Volgens TCL kan de tv een helderheid van maximaal 5000cd/m2 halen. De tv beschikt daarnaast over hdmi 2.1 en volledige HDR-ondersteuning, komt volgens de fabrikant met een krachtig audiosysteem en moet een alternatief zijn voor mensen die eigenlijk een projector zoeken.

In het voorjaar kan de 115X955 Max bij diverse grote retails besteld worden voor een prijs van 20.000 euro. Voor dat geld gaan we er vanuit dat de tv gratis opgehangen wordt.