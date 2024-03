Nieuwe uitgave: Digital Movie 156 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Sony A6700 – Compacte en krachtige APS-C systeemcamera

Sony is fameus om de prima cineprestaties en gewoon voortreffelijke AF bij haar hybride systeemcamera’s. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de geavanceerde fullframe Alpha-modellen. Bij APS-C heeft dit merk echter ook nog een lekker compacte APS-C krachtpatser achter de hand: de gloednieuwe A6700 die de heftige concurrentie met andere merken in deze klasse met flair en kwaliteit zondermeer aankan.

DIGITAL TEST

Drie supergroothoekzooms voor APS-C: Tamron F2.8 11-20mm, Sigma F 2.8 10-18mm en Fujinon F4 10-24m

Supergroothoeken liggen tegenwoordig binnen het bereik van menig foto- en videograaf. Zij geven meer dimensie, een verrassend grote scherptediepte en weer eens een andere weidse creatieve benadering. De hier gereviewde Tamron D2.8 DI III-A RDX 11-20 mm, Sigma F2.8 DC DN 10-18 mm en FUJIFILM XF 10-24 mm F4 OR OIS WR voor de APS-C beeldsensor leveren elk zo hun eigen specifieke bereik en kwaliteit bij een behoorlijke lichtsterkte.

Teufel Ultima 25 Active – Doeltreffende upgrade voor je tv

Een soundbar is een populaire manier om je tv-geluid te verbeteren. Maar er zijn ook steeds meer alternatieven die werken met twee actieve speakers, wat soms verrassend goed klinkt ten opzichte van een soundbar. Met de Ultima 25 Active bewijst Teufel dat je hiervoor niet per se de hoofdprijs moet betalen.

Panasonic Lumix DC-G9II – Nieuw hoogwaardig MFT vlaggenschip

Het heeft zo’n zes jaar geduurd voor de fameuze Lumix G9 MFT systeemcamera van Panasonic een upgrade heeft gekregen. En wat voor eentje bij de Lumix DC-G9II. Je kunt bijna van een geheel nieuwe camera voor foto en ook video spreken. De AF is nu fasedetectie met de benodigde AI, de beeldsensor is een geheel nieuwe 25 MP CMOS, de zoeker OLED 3,86 Megapixels, de interne beeldstabilisatie rijkt tot wel acht stops, tot 5,8K video en zeer snelle bursts tot 75 fps. Dat maakt Micro Four Thirds weer geheel up to date voor de vaart der foto- en videovolken.

Pioneer VSA-LX805 – Een echt vlaggenschip

Sinds Pioneer onder hetzelfde dak huist als Onkyo lijkt het prestigieuze Japanse merk naar de achtergrond verdwenen. Maar niet langer, want met de high-end VSA-LX805 eist Pioneer weer een plek in de schijnwerpers op. Onder meer een meegeleverde volledige licentie voor Dirac moet de veeleisende thuisbioscoopbouwer over de streep trekken.

DIGITAL ACHTERGROND

Koopgids tv: Hoe koop je een tv in 2024?

In deze gids leggen we stap voor stap uit waar je op moet letten als je een nieuwe televisie wilt kopen. Denk hierbij aan de schermgrootte, de verschillende technieken en het gebruik.

Beeld- en fotobewerking op je iPad

Beeld- en fotobewerking op je iPad komt ook voor kantoorgebruik goed van pas. Denk alleen al aan het bijsnijden, vergroten en (of) verkleinen van afbeeldingen. De iPad draait daar (en voor nog veel meer) z’n hand niet om.

DIGITAL BOEK

Kunstzinnige Intelligentie – Creëer onvergetelijk beeld met de populairste tools voor generatieve AI

DIGITAL PRAKTIJK

Op safari: De ‘big five’ op video en foto

Op safari kan met de camcorder of hybride systeemcamera het gehele jaar door. In Nederland zijn daar al voldoende open dierenparken voor aanwezig. Echt groots zijn de safaritochten in Afrika. In beide gevallen lonken de grote vijf en tal van andere diersoorten naar de lens van de video- en fotocamera. Een aantal tips om hier een mooie pakkende videofilm of fotoserie van te maken.

Polarsteps – De analoge vakantiefilm is dood. Lang leve de online vakantiefilm!

RUBRIEKEN: Nova Nieuws

