Zo kan je smarthome helpen bij een romantische avond

Of je nu al 20 jaar samen bent of elkaar pas net leert kennen: een avond is altijd net even romantischer als er geen TL-balk aan licht aanstaat. Met Valentijnsdag voor de deur (het is morgen al!) en tegelijkertijd veel coronagevallen, ben je misschien op zoek naar een romantische avond thuis. Geen probleem: je smarthome is een geweldige wingman voor een sfeervolle, knusse avond samen.

Het hangt er uiteraard vanaf welke smarthomeproducten je in huis hebt, dus het kan voorkomen dat er in dit artikel over gadgets wordt gesproken die je (nog) niet hebt. Geen probleem, want zelfs met alleen al een slimme lamp en je smart-tv kom je al een heel eind.