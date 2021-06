Review: Philips 55OLED806 (OLED806-serie) oled-televisie

Philips 55OLED806 - Beeldverwerking

Het hart van de Philips OLED806 is de P5 beeldprocessor, ondertussen de vijfde generatie. Bovenop de prestaties van vorig jaar zijn er drie nieuwe features: AI Film detectie en Ambient Intelligence, Fast Motion Cla rity, en verbeterde anti-burnin maatregelen.

De algemene prestaties van de P5 zijn zeer goed. Hij levert prima deinterlacing, en detecteert snel en betrouwbaar alle video- en filmframerates. De ruisonderdrukking werkt netjes ongewenste ruis weg zonder detail te verbergen, zelfs de minimum stand zorgt al voor een goed resultaat. Philips levert prima upscaling met veel detail. ‘Super Resolution’ heeft dit jaar iets minder effect, je kan de ‘scherpte’-instelling naar ‘3’ optrekken en ‘super resolution’ activeren voor een tikje extra detail.

MPEG Artefactreductie is minder effectief, enkel lichte blokvorming wordt redelijk verwijderd. Het zwakke punt blijft een ondermaatse anti-banding oplossing. Die valt in onze Game Of Thrones scène erg hard op, en daar zien we bij de meeste concurrenten toch aanzienlijk betere resultaten.

Hoe staat het met de nieuwe features? AI Film detectie is een uitbreiding van de AI classificatie die vorig jaar geïntroduceerd werd. De P5 kan nu ook films herkennen, niet enkel op basis van de Filmmaker mode vlag (die nog niet gebruikt wordt), maar ook op basis van real time analyse van wat je kijkt. Indien gewenst schakelt hij automatisch naar Filmmaker Mode of de nieuwe Thuisbioscoop beeldmode. Je activeert dit in de Algemene instellingen –> Automatische Filmdetectie -> Filmdetectie, en kies ‘via AI’. Ambient Intelligence is een uitgebreide actie op basis van de lichtsensor. De P5 past niet enkel de maximale helderheid aan maar ook andere beeldeigenschappen zoals contrast, en Perfect Natural Reality.

Je kan beide effecten aan het werk zien in de verbeterde ‘AI Picture Demo’. Daar zie je in real time wat de processor met de huidige content doet. De processor gebruikt nu ook een ‘light’ versie van de extra anti burn-in techniek die geïntroduceerd werd op de OLED935. Hij zoekt logo’s en statische beeldelementen en dimt die selectief.

Philips was vorig jaar de enige fabrikant die geen Black Frame Insertion (wat is BFI) op zijn OLEDs aanbood. Dat is dit jaar veranderd. ‘Fast motion Clarity’ levert nu dat effect, het is instelbaar in drie stappen, en geen enkele leek ons overduidelijke flikkering te veroorzaken. Je verliest uiteraard wel wat helderheid, en in donkere scènes kan dat zwartdetail kosten. Zelfs in de laagste stand levert de OLED806 zo uitstekende bewegingsscherpte. De verdere motionstijlen zijn onveranderd. We vinden dat de ‘Echte Bioscoop’ mode nog te veel judder achterlaat, maar het is een optie voor filmpuristen. We prefereren de Films of Standaard instelling. Films verwijdert judder, en met Standaard heb je ook relatief vloeiende panbeelden zonder zichtbare artefacten. Vloeiend is een optie als je met het occasionele artefact kunt leven.