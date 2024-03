De volledig vernieuwde Bang & Olufsen-showroom van Poulissen Roermond

Veel meer gewijzigd dan zichtbaar is

“En wat vind je ervan, Werner?” vraagt Johan die inmiddels ook is aangeschoven. “Zoals altijd heel mooi en verzorgd” is mijn antwoord. Maar ik heb ook een bevattingsprobleem. Ik zie dan wel dat er veel anders is, maar het is best lastig om te duiden wat er dan gewijzigd is. Anne-Marie schiet in de lach. “Dat begrijpen we natuurlijk best hoor. Wij hebben het hele voortraject en de verbouwing zelf meegemaakt en dan weet je als geen ander wat er allemaal is aangepast. Ik kan ook alvast wel zeggen dat het heel erg veel was. Maar als je hier maar af en toe binnenkomt, wordt het natuurlijk een heel stuk lastiger. Maar een van de dingen die je misschien wel is opgevallen, is dat er hier bij de ingang voorheen een betonnen vloer in het parket was aangebracht. Op die vloer was een witte tafel geplaatst met daarop alle kleinere portable Bang & Olufsen on-the-go producten. Voor de nieuwe inrichting – want echt alles is in dit deel van de winkel gewijzigd – hebben we assistentie gekregen van de hoofdstyliste en binnenhuisarchitecte van dit Deense merk. Normaal doet ze dit op afstand en ontstaat er in goed onderling overleg een plan. Maar omdat in onze winkel zo’n groot oppervlak voor deze producten is ingeruimd, is ze persoonlijk overgekomen om samen met ons alles door te lopen en af te stemmen. Het eindresultaat is wat je hier nu ziet”, zegt ze stralend. Ik ben eerlijk om te bekennen dat ik voor alle zekerheid nog even mijn eerder bij Poulissen gemaakte foto’s erbij heb genomen om precies te zien wat er allemaal veranderd is. Dat blijkt schokkend veel en bizar is dat het zo naadloos en perfect is uitgevoerd, dat je het niet eens in de gaten hebt! Zo heeft het betonnen vloerdeel met tafel plaatsgemaakt voor de bekende houten parketvloer en een stemmig zitje, compleet met kleed, waarover later meer. Bij de grote, lange wand heeft op zijn beurt het lichte gelige hout en de bruintinten plaats gemaakt voor wandpanelen die zijn uitgevoerd in stemmig lichtgrijs. Fijn is daarbij dat deze, behalve akoestiek verbeterende eigenschappen, ook voorzien zijn van informatieve teksten zoals ‘Beosound Theatre’, ‘Stereo Pairing’, ‘Beovision Contour’, ‘Beovision Harmony’ en tenslotte ‘Beovision Stage’. Allemaal omschrijvingen die meer doelgericht het programma verduidelijken. Ook in het tweede deel van deze langgerekte showroom is een fijne zithoek aangebracht. Samen met de op verschillende plaatsen strategisch aangebrachte kleurvlakken (deels op de unieke Beosound Shape-wandluidsprekers), die altijd de actuele kleurtrends aan zullen geven, is een schitterende interactieve presentatie ontstaan.