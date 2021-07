Samsung komt met nieuw microledscherm The Wall van 1000 inch

Samsung wist de wereld al eerder te verbazen met het microledscherm The Wall, maar nu komt daarvan een nieuwe variant uit. Het gaat om een scherm dat tot 1000 inch in grootte gaat, een resolutie van 8K kan leveren en een verversingssnelheid van 120Hz.

Samsung The Wall

Het microledscherm is niet één groot stuk, want het voordeel is juist dat de schermen uit losse panelen bestaan, wat het geheel iets handzamer maakt als er bijvoorbeeld moet worden verhuisd. Ook bestaan er bijna geen microledschermen die uit één stuk bestaan, want het is letterlijk en figuurlijk een grote uitdaging om die te produceren.

De delen van het scherm zijn 80,6 x 45,3 centimeter groot en zijn in een 4:3-formaat geconfigureerd. Je kunt modules wel mixen waardoor je een 16:9-verhouding krijgt in een resolutie van 8k (met een max van 7680 x 4320 pixels). Andere schermverhoudingen zijn ook mogelijk, zoals 32:9, wat enorm breed is. Een module is 3,65 centimeter en per paneel kun je rekenen op een gewicht van 11,2 kilogram.

S-Box

De panelen voeren uit wat de S-Box ze opdraagt. Het verwerkt de beelden en maakt het mogelijk om minder goede beelden op te schalen naar een betere resolutie. Het bijzondere aan dit grote scherm is dat er alsnog een 8K-beeldkwaliteit kan worden gehaald, waardoor het belangrijk is dat de S-Box hierin zijn steentje bijdraagt. Sowieso is de S-Box essentieel, want hieraan sluit je alle panelen aan zodat ze als één kunnen werken.

Samsung gebruikt in de panelen nu zelfs veel kleinere ledjes. In The Wall-schermen uit 2020 waren de leds 40 procent groter dan die in deze nieuwe variant. Er zijn verschillende soorten mini-leds te kiezen. De variant van 1,68 millimeter komt met een resolutie van 480 x 270 pixels. De 1,26 millimeterversie toont 640×360 pixels. Er komt ook een 0,8 millimeter-soort, maar daarover volgt in het derde kwartaal van 2021 meer informatie.

Dit is de trailer van de 2020-variant van The Wall.

Microledscherm

Samsung schrijft: “Een nieuwe micro-AI-processor analyseert en optimaliseert onmiddellijk elk frame van de video om de best mogelijke beeldkwaliteit te leveren. We maken gebruik van maximaal 16 verschillende neurale netwerkmodellen. Elk is getraind in opschaling met kunstmatige intelligentie en mede dankzij deep learning kan de micro-AI-processor de beeldkwaliteit optimaliseren tot een resolutie van 8K. Het contrast wordt hierdoor verbeterd en ruis wordt verwijderd.”

Het is nog niet bekend welk prijskaartje er aan The Wall hangt. Het is vooral bedoeld voor bedrijven. Samsung is wel druk doende met zijn eerste microled-televisie voor consumenten. Meer lezen over microled? Bekijk onze microled-pagina.