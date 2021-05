Review: LG OLED65C16LA (C1-serie) oled-televisie

LG OLED65C16LA - Beeldverwerking

De C1 is uitgerust met dezelfde Alpha9 gen4 processor als de G1. De resultaten zijn dan ook zo goed als identiek. Verbeterde deinterlacing werkt de meeste kam- of trapjeseffecten weg. Dat is een belangrijk voordeel voor live tv dat vaak nog in 1080i uitgezonden wordt. Willekeurige ruis werkt de processor vlot weg, zelfs in de laagste stand. Compressieruis (blokvorming) blijft licht zichtbaar in extreme gevallen. Laat beide instellingen in de laagste stand staan. De upscaling zorgt voor knappe, gedetailleerde beelden. Kleurbanden in donkere gradiënten is nog steeds een lastige taak voor de processor. In de moeilijkste testscènes moesten we de hoogste stand kiezen voor zelfs dan nog een beperkt resultaat. Ondanks die kleine punten waar het nog beter kan levert de processor uitstekende resultaten.

Voor de specifieke bioscoop-look raden we aan om Trumotion in te stellen op ‘Cinematografische Beweging’ wanneer je film kijkt. Het motion interpolation algoritme geeft dan voorrang aan originele beelden op basis van de analyse zodat beeldfouten of overmatig soap opera effect vermeden worden. Voor een meer vloeiende ervaring kan je kiezen voor ‘Natuurlijk’ of zelfs ‘Vloeiend’. Die laatste genereert nog steeds af en toe een beeldfout, maar de prestaties zijn duidelijk verbeterd.

Ook ‘OLED Motion Pro’ (meer detail hier), de Black Frame Insertion techniek van OLED (wat is BFI), is geoptimaliseerd. Het algoritme houdt nu beter rekening met donkere scènes zodat het kleine helderheidsverlies daar niet significant wordt. Voor games en sport is de laagste of zelfs de middenste stand een goede keuze indien je werkelijk het laatste beetje detail wilt.