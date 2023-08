Dit zijn in 2023 de EISA-winnaars

De terugkeer van

De voorbije jaren was het uitdagend om een nieuwe AV-receiver in de winkels te vinden. Nu is er weer wat keuze – waaronder een paar namen die je misschien niet verwacht. EISA had in bijzonder lof voor de Primare SPA25, een receiver die naast surround ook zeer muzikaal uit de hoek komt. Met de TX-RZ50 is de terugkeer van Onkyo ook weer geslaagd ingezet. Een troef van dit toestel is de inclusie van een volledige versie van Dirac. Hét surroundproduct dit jaar is echter de high-end Denon AVC-A1H, een monster van een surroundversterker.