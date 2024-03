Review: AURALiC Aries G2.2 Wireless Streaming Transporter

Maatstaf voor hifi-streaming

Sinds de oprichting in 2009 heeft AURALiC zich opgewerkt tot een van de leidende namen als het gaat om streaming en DAC’s. Je kunt gerust stellen dat het, samen met rivalen Aurender, Lumin en misschien wel HiFi Rose, dé referentie is geworden als het gaat om streaming en DA-conversie op hoog niveau.

Dat AURALiC een vast plekje in het hifi-firmament veroverde, is best bijzonder. Het is geen bedrijf dat aan de lopende band nieuwe producten produceert. Het houdt zich zelden bezig met wilde experimenten op vlak van techniek en design, en zelfs op marketingvlak houdt het zich relatief koest. Hun verschillende modellen ogen bovendien heel uniform qua design en software, waardoor je altijd wel twee keer moet kijken om te ontdekken met welk toestel je juist te maken hebt. Toch vervullen hun Aries-, Altair- en Vega-modellen net andere functies.

De Aries G2.2 die we in deze review bekijken is een digitale transport of streamer met digitale uitgangen die je aan een DAC hangt. Dat kan een los toestel zijn of de DA-convertor die ingebouwd is in een (voor)versterker. Een ander scenario is als je beschikt over actieve speakers met digitale ingangen en waarvan de eigen app tegenvalt. Door z’n flexibiliteit past het in veel opstellingen.

Hoe je de Aries G2.2 ook inzet, de knap afgewerkte UnityChassis II-behuizing uit geanodiseerde aluminium mag er zeker zijn. De nieuwe Aries kan zo makkelijk de rol opnemen als pronkstuk in een systeem. Maar het oogt ook prima op z’n eigen op een AV-meubel bij pakweg actieve speakers. Wat je niet ziet, is het tweede, interne chassis uit koper dat de onderdelen vrijwaart van interferentie. Dit draagt er toe bij dat de streamer verrassend veel gewicht in de schaal legt: meer dan tien kg.