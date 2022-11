Yamaha lanceert de YH-5000: high-end planar magnetic hoofdtelefoon

Yamaha keert terug met een high-end planar magnetic hoofdtelefoon. En de vorige versie was al een tijdje geleden, namelijk in 1978 met de YH-1000. Dat was toen de derde planar magnetische hoofdtelefoon van Yamaha en de nieuwe YH-5000 is de vierde generatie. Uiteraard zijn ze niet meer te vergelijken, behalve de achterliggende technologie met de vlakke magnetische drivers.

De Yamaha YH-5000 is volgens het bedrijf de ultieme belichaming van Yamaha’s True Sound filosofie. Het is een lichtgewicht, open, over-ear hoofdtelefoon met een impedantie van 34Ω en een frequentierespons van 5Hz tot 70kHz. Hiermee is deze koptelefoon niet alleen gemakkelijk aan te sturen, maar ook in staat om audio in hoge resolutie weer te geven. De koptelefoon heeft de focus op tonale balans en dynamiek en het bedrijf heeft naar eigen zeggen het beste uit het planar magnetic principe weten te halen. De Yamaha YH-5000 is gemaakt van materialen als schapenleer, aluminium, magnesium en verzilverd zuurstofvrij koper, weegt slechts 320 gram en zorgt voor veel comfort voor de gebruiker.

De Yamaha YH-5000 wordt geleverd met een ongebalanceerde 3,5mm mini-jack aansluitkabel. Voor de liefhebbers is er ook de YH-5000SE, oftewel special edition. Hier krijg je een aantal extra’s bij, zoals een 4,4mm gebalanceerde aansluitkabel, extra oorkussens in Toray Ultrasuede en een statief.

Advertentie

Yamaha YH-5000 – Prijs en beschikbaarheid

De Yamaha YH-5000 is beschikbaar voor 4.499 euro. Bij enkele geselecteerde Yamaha retailers is ook de YH-5000SE verkrijgbaar voor 5.699 euro.

Lees meer over Yamaha.